اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 07:48 ص
خالد صلاح
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قرغيزستان تسجل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:23 ص
قرغيزستان تسجل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قال وزير الرعاية الصحية فى قرغيزستان اليوم الأربعاء إن بلاده سجلت أول حالات إصابة بفيروس كورونا بعد أن تأكدت إصابة 3 مواطنين قادمين من السعودية.

وأعلن الوزير كوسموسبيك تشولبونباييف النبأ فى إفادة صحفية.

وقرغيزستان لها حدود مع الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى كما أعلنت قازاخستان وأوزبكستان المجاورتان لها عن حالات إصابة هذا الشهر.

وكانت فضائية العربية، أفادت أن حكومة قرغيزستان تمنع مواطني الصين وإيران وسوريا وكوريا الجنوبية واليابان من دخول أراضيها.

وفي سياق منفصل وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بعد زيارة أخيرة للصين، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" مضيفة :"فى تطور جديد من نوعه قد يشير إلى حجم انتشار وخطورة فيروس كورونا، الذى بات يؤرق العالم، وضعت منغوليا رئيس بلادها فى الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، الجمعة، ليكون أول رئيس دولة فى الحجر الصحى بسبب مخاوف الفيروس المستجد


كورونا

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اخبار كورونا

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