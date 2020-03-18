اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غرفة الغوص تطالب العاملين الالتزام بقرارات المحافظين بالعزل حرصا على سلامتهم

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:16 م
غرفة الغوص تطالب العاملين الالتزام بقرارات المحافظين بالعزل حرصا على سلامتهم الغوص فى إحدى المناطق السياحية
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت غرفة الغوص والأنشطة البحرية جميع أعضائها بالمحافظات السياحية، سواء بمراكز الخوص أو اليخوت السياحية الالتزام بالتعليمات التنظيمية من وزير الصحة والسكان بشأن العاملين بالقطاع السياحى لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل عدم مغادرة أى من العاملين لمواقعهم لمدة 14 يوما.

وأرسلت الغرفة منشورا لغرفها الفرعية وأعضائها بالتعليمات الخاصة بالقطاع السياحى للالتزام بما ورد فيه، والانصياع لقرارات المحافظين ذات الصلة.

ومن المقرر أن تبدأ صباح غد الخميس اجراءات العزل الصحى للعاملين بالقطاع السياحى بالكامل فى محافظات الاقصر والبحر الاحمر وجنوب سيناء، وتشمل العاملين بالفنادق وشركات السياحة والمطاعم والبازارات ومراكز الغوص، لمدة 14 يوما للتأكد من عدم وجود حالات إصابة بفيروس الكورونا.

وأصدر المحافظين فى المحافظات الثلاث قرارات بالعزل للعاملين قبل مغادرتهم أماكن عملهم بداية من اليوم الخميس حيث سيتم إغلاق جميع الفنادق والمراكب الثابته والعائمة مؤقتا، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والاثار.

وتتابع الغرف السياحية الفرعية بالمحافظات تنفيذ قرارات عزل العاملين بالفنادق وعدم مغادرتهم أماكنهم وفقا لقرار المحافظة لمدة 14 يوما كحجر صحى، وهو إجراء احترازى سيتم تطبيقه مع كافة العاملين بالقطاع السياحى والمخالطين للأجانب.

وستتابع إدارات المنشآت السياحية خلال فترة الحجر الصحى سيتم متابعتهم وفى حال ظهور أى أعراض سيتم التعامل فورا، وهذا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، كذلك سيكون هناك قاعدة بيانات كاملة بالعاملين بالمحافظة وسترسل لوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم بعد عودتهم لأسرهم.


اخبار مصر

اخبار اليوم

عزل صحى

السياحة

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إجراءات احترازية من الداخلية لمكافحة كورونا.. تعليق استخراج وتجديد رخص المرور حتى 16 أبريل.. وتأجيل وضع الملصق الإلكتروني بالسيارات لمدة شهر.. وخبراء يطالبون المواطنين بعدم التزاحم على المواقع الحكومية الخدمية

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:26 م

حملات توعية مكثفة فى مطروح لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:21 م

صور.. تطهير المكاتب وتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات للعاملين بـ"مياه الأقصر"

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:17 م

تطهير وتعقيم مبنى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة لمواجهة كورونا ..صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة