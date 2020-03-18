اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 04:23 م
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ضبط طن أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الادامى بثلاجة بالخانكة

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:15 م
ضبط طن أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الادامى بثلاجة بالخانكة لحوم فاسدة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدامى بثلاجة بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية ، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطاراً من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، بضبط المدير المسئول عن ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة الخانكة لحيازته 1,005 طن "لحوم ومصنعاتها،أسماك"غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها بالأسواق،تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريباً.

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدامى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته 8,350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا عدد 1100 عبوة "حلويات شرقية"منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام .

 

 

 


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