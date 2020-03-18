اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 04:23 م
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صور.. حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:47 م
صور.. حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت فى المدارس والمنشآت التعليمية بوسط سيناء حملة تطهير وتعقيم شاركت فى تنفيذها الجهات التعليمية بتعاون مع فرق الصحة وتحت حراسة شرطية .

وقال صبرى عبد الغنى مدير إدارة نخل التعليمية بوسط سيناء ، انه تم تعقيم ديوان عام ادارة نخل، والمجمع التعليمى، ومدرسه نخل الابتدائية والاعدادية، كما تم تعقيم المدرسة الرسمية للغات، ومدرسة نخل الثانوية، ومدرسة نخل الصناعية، ومدرسة الشهيد ادريس حسن ادريس.

وأضاف ان الحملة متواصلة لتطهير وتعقيم المدرس والمنشآت والاستراحات والمجمعات التعليمية فى القرى حتى اكتمال المهمة بالكامل .

وبدأت فى شمال سيناء مختلف الجهات الحكومية تطبيق توجيهات مجلس الوزراء للإجراءات الاحترازية بتنظيم العمل فى الدواوين والمصالح الحكومية وتعديل المواعيد وفق جدول  تناوب بين الموظفين ومنح اجازات للمرضى والسيدات الحوامل .

من جانبه أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه وضع آلية تسيير عمل يجرى تطبيقها بين من قبل الجهات الحكومية وطبقا لسلطات كل مسئول فى موقعه .

وأوضح محافظ شمال سيناء انه صدق علي منح العاملين في المديريات ومجالس المدن والقطاعات المختلفة إجازة مدفوعة الأجر بنسبة 50٪ للعاملين بالتبادل علي أن لا تزيد الإجازة عن اسبوع اعتباراً من اليوم 17 مارس 2020.

وأشار إلى أن آلية التنظيم بتواجد نسبة 50٪ من قوة كل إدارة وقسم ممثلة في داخل المديريات ومجالس المدن والقطاعات المختلفة وبما يسمح بتقديم الخدمات الجماهيرية ولا يتعطل دولاب العمل داخل المصلحة.

وقال محافظ شمال سيناء ان المرافق الرئيسية " مياه-كهرباء- صرف صحي - مستشفيات- إلخ...." يترك تحديد النسبة فيها الى الرئيس المباشر حتى لا تتعطل الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين، والتصديق من السلطة المختصة للعمالة التي تستمر في تقديم الخدمات ولم يتم منحهم إجازة مثل اقرانهم بدل جهود إضافية طبقا لطبيعة العمل.

وأشار محافظ شمال سيناء انه فى هذا السياق يجوز لرئيس المصلحة عدم التصديق للنسبة المحددة داخل الأقسام الفرعية طبقا لطبيعة عمل كل تخصص وتقوم  جهات المتابعة علي جميع المستويات والتأكد من عدم زيادة نسبة الإجازة عن 50٪ علي ان تحرر كشوف داخل كل مصلحه بالنسبة المقررة، كما لا يجوز لاي موظف الحصول علي أي نوع من الإجازات (الاعتيادية عارضه) خلال أسبوع العمل المخصص له، لافتا انه يستثني من هذه القواعد ويتم منحهم إجازة كامله الفئات الآتية (الأمراض المزمنة المصدق عليها السيدات الحوامل).

 

حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء (1)
حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء 

 

حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء (2)
حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء 

 

حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء (3)
حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء 

 

حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء (4)
حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء

 

حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء (5)
حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء 

 

حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء (6)
حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء 

 

حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء (7)
حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء 

 

حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء (8)
حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء 

 

حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء (9)
حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء 

 

حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء (10)
حملة تطهير وتعقيم للمدارس والمنشآت التعليمية فى وسط سيناء (

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