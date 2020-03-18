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"صحة المنوفية": جميع الحالات المخالطة للثلاثة مصابين بفيروس كورونا سلبية

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:58 م
"صحة المنوفية": جميع الحالات المخالطة للثلاثة مصابين بفيروس كورونا سلبية كورونا-ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن جميع الحالات المخالطة للثلاث حالات الذين ثبت إصابتهم بكورونا سلبية.

وتوجه حفناوى، برسالة طمأنة للجميع، وأن يكونوا حريصين فى التعامل ويقوموا بالإجراءات الاحترازية حتى يتمكنوا من إكمال الأمور على خير دون مصابين جدد .

يذكر أن عدد الحالات التى تم التأكد من إصابتها بفيروس الكورونا بمحافظة المنوفية، وصل إلى ثلاث حالات قادمة من خارج مصر، وكانت الحالة الأولى لمصرى قادم من إيطاليا إلى مركز تلا " س ع ف "، وكان يظهر عليه أعراض البرد وبالتحليل الأول لم يظهر ومع مرور الوقت زاد عليه المرض فقررت الصحة التحليل له مجددا وظهر ايجابي، وتم نقلة من  مستشفى حميات شبين الكوم إلى مستشفى العجمى .

والحالة الثانية هى لطبيبة فى مستشفي اشمون  " ا م ع " من قرية طهواى بأشمون عائدة من المملكة كانت في العمرة ومع عودتها أصر وكيل وزارة الصحة علي التحليل وظهر إيجابى، والحالة الثالثة لحالة" م ح ح " معتمر من منوف وبالتحليل له ثبتت الإصابة، وتم النقل من مستشفى حميات منوف إلى مستشفى العجمى، لافتا إلى أنه تم نقل المصابين الثلاث إلى مستشفي عزل خارج المحافظة لتلقى العلاج .

وأكد حفناوى أنه تم اخذ عينات من المخالطين للحالات الثلاث وهم حاليا تحت الفحص، وتم تطهير أماكن تواجدهم بالكامل، لافتا إلى أن الحالات بصحة جيدة ولا وفيات بين الحالات وجارى متابعة المخالطين بشكل كبير.


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