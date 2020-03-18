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"صحة أسوان" تواصل فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان.. صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:03 م
"صحة أسوان" تواصل فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان.. صور فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الأربعاء، مجهوداتها المكثفة في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تواصل فرق الانتشار السريع أعمالها المتابعة فى فحص ومتابعة النزلاء والعاملين فى الفنادق الثابتة والعائمة بالبواخر السياحية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق آخر، نفت محافظة أسوان، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، ما تردد من شائعات بشأن عزل محافظة أسوان بالكامل بسبب الكورونا، وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين عدم الانسياق خلف المواقع (الاخبارية غير الحرفية)  والتي تنشر بيانات كاذبة ولم يصدر اي قرارات بغلق مدينة أسوان تحت الحجر الصحي.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن ما تم نشره فى أحد المواقع الإلكترونية عن قرار عزل محافظة أسوان بالكامل وتحويلها لحجر صحى عارى تماماً من الصحة وليس له أى أساس بالمرة حيث أن الأمور تسير على مستوى المحافظة بشكل طبيعى باستثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية للوقاية من انتشار مرض الكورونا المستجد، لافتاً إلى أنه فى ضوء حرص وزارة الصحة على عدم انتشار المرض يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية.

وأوضحت الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، أن التوجيهات قاصرة فقط علي جميع المنشآت السياحية بغلقها بدء من الخميس ووضع جميع العاملين بها تحت الملاحظة بمقار عملهم مدة 14 يوماً، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد هذه الجريدة لنشر الاشاعات في ظل تلك الظروف الحرجة، مؤكدة على توافر كافة المعلومات والبيانات الرسمية عبر صفحة وزارة الصحة المصرية وموقع www.care.gov.eg.

 

فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان (1)
 

 

فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان (2)
 

 

فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان (3)
 

 

فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان (4)
 

 

فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان (5)
 

 

فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان (6)
 

 

فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان (7)
 

 

فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان (8)
 

 

فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان (9)
 

 

فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان (10)
 

 

فحص وتعقيم البواخر السياحية بأسوان (11)
 

 

 


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