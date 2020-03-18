اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رعب كورونا يوحد فرقاء السياسة فى تل أبيب.. جانتس يدعو لنبذ الخلافات

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:20 م
رعب كورونا يوحد فرقاء السياسة فى تل أبيب.. جانتس يدعو لنبذ الخلافات جانتس
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه زعيم تحالف "أزرق- أبيض" بانى جانتس كلمة إلى الإسرائيليين مساء اليوم الأربعاء، أكد فيها أنه فى عصر وباء كورونا المميت فإن على كل إسرائيلى أن يتحمل المسئولية الشخصية والقومية.

وأضاف "جانتس" أنه في الوقت الذى لا توجد فيه حكومة إسرائيلية فى الوقت الراهن، وفى وقت يمتلأ فيه العنان بضوضاء شديدة، فكلنا نعمل كمواطن واحد لا فرق بين أي شخص يشكل الحكومة أو خارجها، وتابع "جانتس" من جانبي فهو مبدأ ملزم لي ولسياساتي المقبلة.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤفيلين ريبلين أعلن أنه تم تكليف زعيم حزب "أزرق- أبيض" باني جانتس بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أن القائمة العربية المشتركة أوصت الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم حزب تحالف "أزرق- أبيض" باني جانتس بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يجرى رئيس الدولة مشاورات مع الكتل البرلمانية للأحزاب قبل تكليف شخصية سياسية بمهمة تشكيل الحكومة العتيدة.

وأوصى أعضاء كتلة حزب "الليكود" البرلمانية (36 نائبا) رئيس الدولة بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة القادمة على عاتق رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

وكان الوفد الثاني الذي حضر إلى مقر رئاسة الدولة هو وفد الكتلة البرلمانية لتحالف "أزرق أبيض" (33 نائبا) وقد اوصى رئيس الدولة بإسناد مهمة تشكيل الحكومة القادمة الى رئيس التحالف بيني جانتس.

وقال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الأحد، إن تشكيل الحكومة قد يتطلب ترتيبات مؤقتة لبضعة أشهر، في الوقت الذي يبدأ فيه مشاورات مع مختلف الكتل البرلمانية للأحزاب.

وقال ريفلين: "أطلب من كافة مندوبي الأحزاب الممثلة في البرلمان أن يدركوا ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي يمكنه أن يخرج شعبنا من هذا الوضع المعقد"، مشيرا إلى أزمة كورونا.

 

 

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

إسرائيل

جانتس

باني جانتس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رسميا.. الرئيس الإسرائيلي يكلف بانى جانتس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأحد، 15 مارس 2020 07:01 م

حزبا "القائمة العربية المشتركة" وأزرق- أبيض" يوصيان جانتس بتشكيل الحكومة

الأحد، 15 مارس 2020 06:19 م

احتدام الصراع بين اليمين واليسار قبل شهر من انتخابات الكنيست.. بانى جانتس لنتنياهو: تغير وزراء الدفاع كالجوارب فى حذائك.. حولت "الكابنيت" إلى سيرك.. واستطلاع للرأى يظهر تقدم حزب "أزرق - أبيض" على الليكود

الأحد، 09 فبراير 2020 03:30 م

جانتس لنتنياهو: حولت "الكابينت" إلى سيرك .. وتغير وزراء الدفاع كالجوارب

السبت، 08 فبراير 2020 12:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة