رئيس وزراء كندا: إغلاق الحدود البرية مع الولايات المتحدة مؤقتا

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أعلن رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الأربعاء، عن إغلاق حدود بلاده البرية مع الولايات المتحدة بشكل مؤقت فى اتفاق متبادل مع الحكومة الأمريكية، وفى بيانه اليومى من أمام منزله لإطلاع الكنديين على الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشى وباء كورونا المستجد، لفت ترودو إلى إنه تحدث مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق من اليوم.

وقال ترودو "لن يُسمح للمسافرين بعد الآن بعبور الحدود للترفيه والسياحة.. فى كلا بلدينا ، نشجع الناس على البقاء فى منازلهم. نحن نطلب من مواطنينا عدم زيارة جيرانهم ما لم يضطروا إلى ذلك".

وكشف ترودو عن حزمة تحفيز اقتصادى اتحادية بقيمة 82 مليار دولار اليوم الأربعاء لمساعدة العمال والشركات الكندية على تجاوز الأزمة الحالية.

وقال ترودو، إن الحكومة الفيدرالية ستقدم ما يصل إلى 27 مليار دولار كدعم مباشر للعمال والشركات الكندية ، بالإضافة إلى 55 مليار دولار لتلبية احتياجات السيولة للشركات والأسر الكندية من خلال تأجيل الإقرارات الضريبية للمساعدة فى استقرار الاقتصاد.

وكان الرئيس الأميركى دونالد ترامب، قد أعلن اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة غير الضرورية، وذلك فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان "أخبار مهمة" من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه يطرح حزمة اقتصادية بقيمة 1 تريليون دولار لمكافحة وباء كورونا من ضمنها 250 مليار دولار ستوفر دعم نقدى مباشر للأفراد، وفقا لشبكة "إن بى سي" الأمريكية.