اليوم السابع
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جيفرى آدامز للبريطانيين: شركتى طيران يتواصلان مع مصر لإعادتكم للمنزل

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:19 م
جيفرى آدامز للبريطانيين: شركتى طيران يتواصلان مع مصر لإعادتكم للمنزل السير جيفرى آدامز السفير البريطاني لدي القاهرة
ريهام عبد الله

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طمأن السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، المواطنين البريطانيين فى مصر، أن شركتى طيران "إيزى جيت"، وتى يو أى"، يرتبان مواعيد طيران فعادة المواطنين البريطانيين للمملكة المتحدة، مؤكدا أنهما يتواصلان مع السلطات المصرية للترتيبات. 

 

وقال جيفرى آدامز فى تغريدة عبر تويتر :" أكدت Easyjet و TUI أنهم يخططون لرحلات طيران لإعادة الأشخاص إلى منازلهم، إنهم يناقشون التفاصيل مع السلطات المصرية، تابعوا مواقعهم على الإنترنت، وأكدت وزارة السياحة لنا أن الفنادق ستهتم بالجميع حتى عودتهم إلى بلادهم".

 

السفير البريطاني
السفير البريطاني

 

وكان السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، قد أكد أنه يتواصل مع "Easyjet"، فى لندن لتسيير الرحلات الجوية لإعادة الأشخاص إلى منازلهم، قائلا :" لدينا تأكيد من مصر أن هذا يمكن أن يكون بعد الخميس". 

 

وقال آدامز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تحديث: نتفهم من Easyjet في لندن أنهم يعملون الآن على الرحلات الجوية لإعادة الأشخاص إلى منازلهم وسوف ينشرون التفاصيل متى أمكنهم ذلك، لدينا تأكيد من مصر أن هذا يمكن أن يكون بعد الخميس، نحن على اتصال بالفنادق".

 

وكان السفير البريطاني بالقاهرة السير جيفرى آدامز، قد وجه رسالة لكل البريطانين فى مصر بشأن رحلات الطيران، حيث أكد أن السلطات المصرية طمأنته بأن السائحين يمكنهم العودة إلى بريطانيا حتي بعد يوم الخميس المقرر به إيقاف رحلات الطيران.

 

وكتب آدامز عبر حسابه بموقع "تويتر":" إلى البريطانيين في مصر في انتظار أخبار الرحلات الجوية.. ندرك تمامًا مدى وضعكم.. نعمل من أجل توضيح الأمر من شركات الطيران والمسئولين.. طمأنتنا السلطات المصرية بأن يمكنهم إعادة السياح إلى الوطن بالفعل حتى بعد الخميس.. المزيد من الأخبار ما نحصل عليه."

 

وكان المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من بعد غدا الخميس، على أن يستمر الأمر حتى يوم 31 مارس الجارى، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

 

وأرسلت سلطة الطيران المدنى المصرية، خطاب أمس الثلاثاء، إلى كافة شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة بجمهورية مصر العربية، أكدت فيه على توقف حركة الطيران غدا الخميس، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية.


بريطانيا

السفير البريطاني

كورونا

فيروس كورونا

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