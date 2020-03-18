اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تقرير فرنسى: أفريقيا تكسر الجسور مع أوروبا "مركز الوباء" بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:17 م
تقرير فرنسى: أفريقيا تكسر الجسور مع أوروبا "مركز الوباء" بسبب كورونا كورونا
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوقفت بعض الدول روابطها الجوية والبحرية مع البلدان المعرضة للخطر، وعززت دول أخرى إجراءات الدخول إلى أراضيها، ولا تزال أفريقيا أقل تأثراً بوباء كوفيد 19 ، حيث تم تأكيد 450 حالة يوم الثلاثاء 17 مارس ، موزعة في 30 من 54 دولة في القارة، إذاً فإن الأوروبيون هم أول الملوثين، وإن بعض الدول تحسب بالفعل القضايا المحلية بالعشرات.

 

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية فى تقرير لها، إنه من أجل تجنب استيراد الفيروس، تم إيقاف الرحلات الجوية القادمة من أوروبا وآسيا، حجيث يتركز قيها وباء كورونا العالمي الأكثر ضررا، ولكى يكون الأمر محدود أكثر يعتبر الإغلاق الكامل للخطوط الجوية والوصول البحري مع مناطق "الخطر" خارج القارة حلاً حكيماً للحماية من خطر، من المعروف عن القارة أنه سيكون من الصعب مواجهته، مع مراعاة بنيتها التحتية الطبية.

 

ووفقاً للصحيفة الفرنسية ذاتها فقد فوجئت فرنسا نهاية هذا الأسبوع بقرار المغرب إغلاق خطوطها مع فرنسا، وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا قدمت فيه عدد من النصائح موجه إلى جميع الفرنسيين بشأن هذه الخطوة والذين قد يعودون إذا لم يؤجلوا عودتهم، أما المواطنون الفرنسيون الذين يعيشون فى الخارج، فيطلب منهم "تجنب السفر الدولي قدر الإمكان والحد من تحركاتهم خلال الثلاثين يومًا القادمة".

 

وقالت السلطات الفرنسية فى تنبيه لها إن المواطنين الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج والذين يعتبرون صحتهم هشة للغاية فى مواجهة خطر التلوث مدعوون إلى "التعريف بسفاراتنا وقنصلياتنا فى مختلف انحاء العالم".

 

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن هناك ما يقرب من 200.000 فرنسى مغتربون في القارة الأفريقية ، بما في ذلك 98.000 في شمال إفريقيا وأكثر من 100.000 جنوب الصحراء، يعيش أكثر من 86 ٪ منهم في البلدان الناطقة بالفرنسية ، خاصة في السنغال ومدغشقر وكوت ديفوار ، وهي أيضًا البلدان التي قيدت التجارة مع باريس.

 

 

وأوقفت الجزائر والمغرب وتونس وتوجو والسنغال والكاميرون ومدغشقر والصومال وتشاد ومالي ومصر بالفعل رحلات من سبع دول أوروبية ومع آسيا ، أو سيتم فعل ذلك في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبلة ، لمدة تتراوح بين خمسة عشر يومًا وثلاثين يومًا.

 

كما أوقفت بعض البلدان رحلاتها داخل القارات ، مثل السنغال ، التي أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستوقف رحلاتها مع الجزائر وتونس ، أو مدغشقر ، التي توقف علاقاتها مع جزيرتي ريونيون ومايوت الفرنسيتين، وحتى تشاد ، حيث لم يتم تحديد أي حالة تلوث حتى الآن ، أغلقت حدودها البرية مع السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأضافت مدغشقر والسنغال وسيشيل وموريشيوس، هذا الحظر على إرساء السفن السياحية، وقررت مالي ، خلال جلسة استثنائية للمجلس الأعلى للدفاع الوطني ، أمس الثلاثاء ، 17 ديسمبر ، أيضا تعليق "حتى إشعار آخر ، الرحلات الجوية التجارية من البلدان المتضررة ، باستثناء رحلات الشحن" .

 


كورونا

افريقيا

كورونا فى افريقيا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهند: 276 مواطنا أصيبوا بفيروس كورونا فى الخارج

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:01 م

غينيا بيساو تُعلق رحلاتها الجوية لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:00 م

الألمان يحتشدون أمام المحال التجارية للحصول على السلع خوفا من كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:00 م

الداخلية تلاحق ثلاثي الخطر في أزمة كورونا.. المصنفات تغلق المراكز التعليمية.. وشرطة التموين تطارد محتكري الأغذية ومباحث الإنترنت تضبط مروجي الشائعات.. وضربات استباقية لمكافحة انتشار الفيروس المستجد

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:00 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. روحانى:إيران ردت وسترد على اغتيال سليمانى..السعودية:عدم غلق مغاسل الموتى وإقامة صلاة الجنائز عند المقابر.. الكويت:ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ12 حالة

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة