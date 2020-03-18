اليوم السابع
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"تعليم الإسكندرية": حملات تعقيم وتطهير بالمدارس والإدارات (صور)

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:30 ص
"تعليم الإسكندرية": حملات تعقيم وتطهير بالمدارس والإدارات (صور) تطهير المدارس بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن مدارس الإدارات التعليمية الثمانى ، تشهد حاليا حملات التعقيم والتطهير ، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية .

 

وأشار يوسف الديب فى تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن مدارس المحافظة تشهد حملات تطهير وتعقيم مبانى دواوين الإدارات التعليمية وجميع مدارس الإسكندرية ، مؤكدًا على استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة ، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا Covid 19 ، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية.

 

وأشاد يوسف الديب بدور مديرى المدارس والمعلمين والإداريين والعمال الذين حرصوا على المشاركة فى أعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير بالمعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة والمشاركة فى عمليات التطهير. 

 

وفى سياق متصل قامت الصفحة الرسمية لمديرية تعليم الإسكندرية وصفحات الإدارات التعليمية بنشر تعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية للوقاية والحد من انتشار مخاطر الفيروس ، ومنشورات تساهم فى تقوية المناعة ، وكذلك الدور البارز لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة لمجابهة الفيروس بالتعاون مع أجهزة الدولة لتطهير وتعقيم الجامعات والمدارس وكافة المنشآت التى تشهد تجمعات لضمان سلامة وأمان المواطنين.

 

تطهير المدارس بالإسكندرية (1)
تطهير المدارس بالإسكندرية 

 

تطهير المدارس بالإسكندرية (2)
تطهير المدارس بالإسكندرية

 

تطهير المدارس بالإسكندرية (3)
تطهير المدارس بالإسكندرية 

 

تطهير المدارس بالإسكندرية (4)
تطهير المدارس بالإسكندرية 

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