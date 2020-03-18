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تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ وتخفيض حضور العاملين.. فيديو وصور

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:24 م
تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ وتخفيض حضور العاملين.. فيديو وصور تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ وتخفيض حضور العاملين
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ما يشهده ديوان مديرية التربية والتعلم بكفر الشيخ والإدارات التعليمية الـ13 من حملات التعقيم والتطهير، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. 
 
 
تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ (1)

كما تفقدت وكيل الوزارة، سير العمل بأقسام وإدارات المديرية، وحضور الموظفين وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، الخاص بشأن تنظيم تخفيض حضور العاملين بالجهاز الاداري بالدولة، بالدولة لأعمالهم بمختلف قطاعات الدولة، حيث نص القرار على منح اجازة استثنائية لبعض الحالات لمدة 15 يوماً.

تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ (2)

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم تنفيذ توجيهات وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقيام بحملات تطهير وتعقيم مبنى مديرية التربية والتعليم، ومباني الإدارات التعليمية وجميع مدارس كفر الشيخ، مؤكدة استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية.

تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ (3)

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن مديرى المدارس حرصوا على المشاركة بأعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير، موجه للشكر لكل القائمين على المشاركة المجتمعية من قبل الأهالي بمبادرات متميزة للمشاركة بأعمال التطهير وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة أثناء عمليات التطهير، كما ساهم العديد من المعلمين بعدد من المعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة لسرعة آداء العمل والحرص على تعقيم مدارسهم التى يعملون بها.

تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ (4)

وتوجهت وكيل الوزارة، بالشكر لجميع الإدارات التعليمية والعاملين التابعين، لحرصهم على صحة طلابنا ومشاركتهم الفعالة الإيجابية لمواجهة الفيروس.

تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ (5)
 
تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ (6)
 
تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ (7)
 
تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ (8)
 
تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ (9)
 
تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ (10)
 
تطهير وتعقيم مديرية تعليم كفر الشيخ (11)

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