بعد تعليق التراخيص بسبب كورونا.. البريد وفورى وسيلتا سداد ضريبة المرور

بعد تعليق التراخيص بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى 16 إبريل المقبل، يتساءل البعض ممن انتهت مدة تراخيص سياراتهم عن الاجراءات المتبعة، حتى لا يكونوا ضمن المخالفين.

ويمكن لمن انتهت صلاحية رخصته يسدد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانونًا، من خلال منافذ الدفع الإلكترونى "فوري" أو من خلال أحد مكاتب البريد.

وكانت وزارة الداخلية علقت استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من غدًا الخميس، وحتى يوم الخميس 16 إبريل 2020، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.