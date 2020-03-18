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بعد تعليق التراخيص بسبب كورونا.. البريد وفورى وسيلتا سداد ضريبة المرور

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:55 م
بعد تعليق التراخيص بسبب كورونا.. البريد وفورى وسيلتا سداد ضريبة المرور وحدة تراخيص مرور - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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بعد تعليق التراخيص بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى 16 إبريل المقبل، يتساءل البعض ممن انتهت مدة تراخيص سياراتهم عن الاجراءات المتبعة، حتى لا يكونوا ضمن المخالفين.

 

ويمكن لمن انتهت صلاحية رخصته يسدد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانونًا، من خلال منافذ الدفع الإلكترونى "فوري" أو من خلال أحد مكاتب البريد.

 

وكانت وزارة الداخلية علقت استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من غدًا الخميس، وحتى يوم الخميس 16 إبريل 2020، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 


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