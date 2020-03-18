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النائب العام الكويتى: أقصى الإجراءات ضد من ينشر أخباركاذبة وإشاعات حول كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:15 ص
النائب العام الكويتى: أقصى الإجراءات ضد من ينشر أخباركاذبة وإشاعات حول كورونا النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسى
أ.ش.أ

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قال النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسى، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة ستتخذ أقصى الاجراءات والقرارات وعدم التهاون، ضد كل من يقوم بنشر الأخبار و الاشاعات الكاذبة فى المواقع الالكترونية، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية أو المسموعة، بشأن فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأضاف العسعوسي - فى تصريح صحفى، الثلاثاء، أن المساءلة القانونية ستطال أيضا كل من ينشر البيانات والأخبار الكاذبة للاجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية لمواجهة هذا الوباء، فضلا عن نشر أو بث كل ما من شأنه إثارة الفزع بين الناس، والهلع والخوف فى المجتمع، أو إضعاف هيبة الدولة، أو المساس بالنظام والآداب العامة.

وأشار إلى أن النيابة العامة تلقت عدة بلاغات من وزارتى الداخلية والاعلام، ضد بعض الأشخاص، والمواقع الالكترونية حول هذا الموضوع، موضحا أنها ستقوم بالتحقيق فيها وفقا لأحكام القانون.

ودعا النائب العام الكويتى، وسائل الاعلام، وأصحاب المواقع الإلكترونية، والحسابات فى وسائل التواصل الاجماعي، إلى تحرى الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة قبل النشر؛ وذلك لعدم الوقوع تحت المسائلة القانونية.

وكان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبرى، قد أعلن - فى وقت سابق اليوم- أنه منذ بداية أزمة انتشار فيروس (كورونا المستجد -كوفيد 19) 


الكويت

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