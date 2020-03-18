اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 07:30 م
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الموافقة على 46 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:44 م
الموافقة على 46 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف جانب من الاجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة العليا للبت رقم (45) في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء شريف الجمل مساعد مدير الأمن، والعقيد مهاب حسني _الرقابة الإدارية، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، سمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة

وخلال اجتماع اللجنة تمت مناقشة 125ملف (105طلب تقنين+20 طلب تظلم)، حيث تمت الموافقة على 46 طلب جديد، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" 1598 طلب تقنين، فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 375 طلب بواقع (264 مباني+ 111 زراعة)، وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومنع أية تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، و مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين

 


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