القبض على تشكيل عصابى بحوزته مليون صاروخ العاب نارية فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتحرر محضر بالواقعة.

ونجحت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عامل سبق إتهامه فى قضية ضرب وإحداث عاهة، وسائق، وعاطل مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم سيارة قيادة السائق، محمل عليها كمية من الألعاب النارية عبارة عن "جهاز إطلاق شماريخ عن بعد بواسطة ريموت كنترول، (90) جهاز ليزر، (8000) صاروخ "أنواع مختلفة، (1680) شمروخ " أنواع مختلفة"، (55) عبوة إطلاق متعدد، (100) علبة خشبية لشماريخ دخان ألوان، (15550) دفتر، وذلك حال قيامهم بنقل المضبوطات من السيارة إلى شقة كائنة بعقار بدائرة القسم خاصة بالعامل "مستأجرة".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف العامل بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالإشتراك، مع آخر – مقيم بدائرة القسم، وعقب علمه بضبط الأخير بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) للترويج لبيع الألعاب النارية، قام بنقل المضبوطات من المخزن الخاص بهما الكائن بشقة بعقار بدائرة القسم إلى الشقة محل الضبط خشية ضبطها، وبمواجهة المتهمين الآخرين نفيا علمهما بالواقعة وأقرا بأنهما حضرا لرغبة العامل فى نقل المضبوطات .

وبتطوير مناقشته إعترف بتحصله على المضبوطات، من موظف - مقيم بالغربية، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأخير أيدها ، وإعترف بإرتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كمية من الألعاب النارية داخل مخزن خاص به كائن بذات منطقة سكنه على النحو التالى " ( 1.450.940 مليون ) صاروخ مختلفة الأحجام والأنواع، (1242 ) شمروخ " مختلفة الأحجام والأنواع ،(17900 ) ألعاب نارية، (19200 ) طلقة مسدس أطفال، ( 3 ) جهاز ليزر أفراح، ( 4 ) جهاز FIRE SHOW.

وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأضاف بتحصله على المضبوطات من مالك شركة للتجارة كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، جارى ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .