العراق: تسجيل إصابة جديدة بكورونا فى السليمانية

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراق ، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إنه تم تحديد إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى السليمانية، مشيرة إلي أن المصاب طفل يبلغ 5 أعوام ومن أهالي ناحية تكية".

وكانت سلطة الطيران المدني العراقى قالت إن العراق عّلق الرحلات الجوية في البلاد من 17 إلى 24 مارس آذار بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعلّق العراق جميع الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي لنفس الفترة.

كما أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان العراقية، الإثنين، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذكرت الدائرة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن نتائج الفحص أكدت إصابة رجل يبلغ من العمر 57 عاما، مشيرة إلى أنه تم عزله فى مستشفى "الشهيد الصدر.

يذكر أن، عددا من المحافظات العراقية أعلنت فرض حظر تجوال؛ وذلك كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بعدما سجل العراق حتى 110 إصابات بحسب ما أعلنته وزارة الصحة هناك.