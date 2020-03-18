اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة التونسية: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 29

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:42 م
الصحة التونسية: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 29 اختبار كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 29 شخصا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته مصادرإعلامية قبل قليل، وكشف وزير الصحة التونسى الدكتور عبد اللطيف المكي، عن اتجاه السلطات فى البلاد إلى فرض الحظر الصحى الإجبارى على من لا يمتثل للحظر الصحى الذاتى من مصابى فيروس كورونا الجديد للحد من انتشار هذا الوباء، وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، أنه بصدد تسلم مركز للحجر الصحى الإجبارى من وزارة الشؤون الاجتماعية فى تونس العاصمة، سيتم تخصيصه لفرض الحظر الإجبارى على المصابين بالفيروس للحد من نقل وانتشار العدوى.

 
وأشار المكى، إلى أن العديد من الوزارات وضعت مقرات لها فى العديد من الولايات على ذمة وزارة الصحة لتخصيصها لفرض الحظر الإجبارى فى حال الحاجة إلى ذلك.
 
 
وقال وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى، إن 5957 شخصا يخضعون للحجر الصحى الذاتى فى البلاد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد مطلع شهر مارس الجارى، وأوضح الوزير  فى مؤتمر صحفى بمقر الوزراة، أمس الثلاثاء، أن 2698 شخصا ممن خضعوا للحجر الصحى الذاتى، أتموا فترة الحجر فى حين ما زال 3259 شخصا يواصلون الحجر الصحي.
 

كورونا

تونس

الصحة التونسية

فيروس كورونا

انتشار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة