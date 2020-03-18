اليوم السابع
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الشرطة تطارد المحتكرين وتضبط 10 آلاف عبوة معقم وكحول و330 ألف كمامة

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:20 م
الشرطة تطارد المحتكرين وتضبط 10 آلاف عبوة معقم وكحول و330 ألف كمامة حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لملاحقة محتكرى السلع الغذائية والكمامات الطبية تزامناً مع أزمة كورونا، حيث أسفرت تلك الحملات "خلال 24 ساعة" عن ضبط (210) قضايا متنوعة.
 
 
ونجحت الحملات فى مجال ضبط قضايا إحتكار وحجب السلع في ضبط (17) قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات (10 آلاف عبوة "معقم طبى، كحول إيثيلى" - 330 ألف قطعة "كمامات ، جوانتى طبى، أجهزة طبية"، فضلاً عن ضبط 4 قضايا سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (2,850 طن سكر).
 
 
وأثمرت الجهود فى مجال ضبط قضايا البيع بأزيد من السعر المعلن ، والمتداول بالأسواق عن (165) قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات (2600 عبوة "معقم طبى، كحول إيثيلى" – 7307 قطعة "كمامات ، جوانتى طبى، أجهزة طبية"، فضلاً عن ضبط (24) قضية سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (100,441 عبوة سجائر) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقاً مع الخطوات الإستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.. وإنطلاقاً من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.
 

كورونا

سلع غذائية

الداخلية

اخبار الحوادث

كمامات

احتكار السلع

التلاعب فى الأسعار

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