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السعودية تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:28 م
السعودية تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا السعودية
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19)، وقالت الوزارة، إن العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو (45) حالة قادمة قبل يومين، من كل من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق.

 

وقد تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة فى العزل الصحي، الذى أثبت فاعليته فى التصدى لنقل العدوى داخليًا.

 

وأضافت أن (11) حالة إصابة هى لمخالطين لحالات سابقة، وأن (11) حالة تحت التقصي.

 

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات ال (67) منها (19) حالة فى مدينة الرياض، و (23) حالة فى المنطقة الشرقية، و (13) حالة فى مدينة جدة، و (11) حالة فى مكة المكرمة، وحالة واحدة فى عسير.

 

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالى للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد فى المملكة وصل إلى (238) حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة فى العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج.

 

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.

 

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 170 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.


السعودية

كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

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