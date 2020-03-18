الداخلية الكويتية: ضبط مستخدم أكبر حساب على سناب يبث أخبارا كاذبة

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ، مساء اليوم الأربعاء ، ضبط مستخدم أكبر حساب على (سناب) يبث أخبارا كاذبة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية - في بيان رسمي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن الأجهزة الأمنية المختصة، تمكنت من توجيه ضربة استباقية، بضبط مستخدم حساب (زجران) على تطبيق (سناب)، والذي اثار مؤخرا الكثير من الاشاعات والاخبار الكاذبة في البلاد، من أجل بث الهلع والارتباك.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية المختصة تقوم حاليا باستكمال التحقيقات الخاصة في الواقعة، خاصة وأن مستخدم الحساب قد أقر بمعلومات مهمة، ستساعد وستكشف حسابات مستعارة أخرى في الأيام القادمة، بعد أن جعل من حسابة منصة لعدم الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنه سيتم احالة المذكور للجهات القضائية للتحقيق معه.

وناشدت وزارة الداخلية الكويتية، جميع المواطنين والمقيمين، استسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن متابعة الحسابات الوهمية وغير الموثوقة.