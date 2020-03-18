اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 01:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الداخلية الكويتية: ضبط مستخدم أكبر حساب على سناب يبث أخبارا كاذبة

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:58 م
الداخلية الكويتية: ضبط مستخدم أكبر حساب على سناب يبث أخبارا كاذبة الشرطة الكويتية - أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ، مساء اليوم الأربعاء ، ضبط مستخدم أكبر حساب على (سناب) يبث أخبارا كاذبة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية - في بيان رسمي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن الأجهزة الأمنية المختصة، تمكنت من توجيه ضربة استباقية، بضبط مستخدم حساب (زجران) على تطبيق (سناب)، والذي اثار مؤخرا الكثير من الاشاعات والاخبار الكاذبة في البلاد، من أجل بث الهلع والارتباك.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية المختصة تقوم حاليا باستكمال التحقيقات الخاصة في الواقعة، خاصة وأن مستخدم الحساب قد أقر بمعلومات مهمة، ستساعد وستكشف حسابات مستعارة أخرى في الأيام القادمة، بعد أن جعل من حسابة منصة لعدم الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنه سيتم احالة المذكور للجهات القضائية للتحقيق معه.

وناشدت وزارة الداخلية الكويتية، جميع المواطنين والمقيمين، استسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن متابعة الحسابات الوهمية وغير الموثوقة.


سناب

الكويت

الشرطه الكويتيه

اشاعات

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة