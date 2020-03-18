اليوم السابع
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الخطوط القطرية تستغنى عن 200 موظف بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:23 ص
الخطوط القطرية تستغنى عن 200 موظف بسبب كورونا الخطوط القطرية
رويترز

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استغنت الخطوط الجوية القطرية عن نحو 200 موظف، جمعيهم من مواطني الفلبين المقيمين في قطر، هذا الأسبوع مع إجبار تفشي فيروس كورونا الناقلة الشرق أوسطية على خفض الرحلات الجوية.

وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو لرويترز اليوم الأربعاء إنه جرى تسريح نحو 200 فلبيني بشكل مفاجئ من شركة الطيران، ليؤكد تقريرا نشرته إيه.بي.إس-سي.بي.إن في وقت سابق.

وقال الوزير لرويترز "المُلحق المعني بالعمل لدينا تلقى تعليمات صارمة لتحديد السبب الحقيقي لقرار الإدارة للاستغناء عنهم على أساس عدم الحاجة".

ولم ترد الخطوط الجوية القطرية على طلب للتعقيب.

وكانت قد سجلت قطر، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات لـ 15 حالة، و كانت الخطوط الجوية القطرية علقت بالفعل الرحلات الجوية من إيطاليا وإليها.
 

 

 
 

 


قطر

الخطوط القطرية

الفلبين

كورونا

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