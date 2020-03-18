الإمارات تمنع دخول الأجانب والسعودية تعلق العمل بالقطاع الخاص خوفا من كورونا

دبي (رويترز)

قالت الإمارات، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع دخول الأجانب باستثناء الدبلوماسيين والمقيمين فى حين علقت السعودية العمل فى معظم قطاعها الخاص لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الكويت 12 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء، بينها 6 حالات لمواطنين كويتيين ولمقيم أمريكى ومقيم إسبانى كانوا جميعا فى بريطانيا، وبهذا يرتفع العدد الإجمالى للإصابات فى دول مجلس التعاون الخليجى الست لأكثر من 1100 حالة.

وقالت الإمارات، وهى المركز الرئيسى للعبور الجوى ومركز السياحة والأعمال بالمنطقة، إنها ستعلق إصدار التأشيرات عند الوصول اعتبارا من غد الخميس وحتى إشعار آخر، وقد منعت بالفعل دخول غير المستوفين لمؤهلات الحصول على تأشيرات لدى الوصول.

والسعودية والكويت فى حالة إغلاق بالفعل إثر تعليق جميع الرحلات الدولية مؤقتا الأسبوع الماضى وغلق معظم الأماكن العامة.

ومنعت قطر التى يوجد بها أكبر عدد من الحالات فى دول الخليج العربية، والذى بلغ 442 حالة، وسلطنة عمان دخول الأجانب. وفرضت مسقط حظرا على سفر المواطنين إلى الخارج.

وهذه الخطوات هى الأحدث فى تسلسل إجراءات استثنائية تتخذها دول الخليج لمكافحة التفشي، بما فى ذلك إلغاء العمرة فى السعودية وإغلاق المساجد ومراكز التسوق والمطاعم فى أنحاء المنطقة.

* إغلاق الأعمال

علقت السعودية، العمل فى معظم القطاع الخاص اليوم الأربعاء ولمدة 15 يوما، وأصدرت توجيها للشركات لتنفيذ سياسات العمل من المنزل.

كما أصدرت وزارة الموارد البشرية توجيها للشركات بإغلاق المكاتب الرئيسية وخفض أعداد الموظفين فى المكاتب الثانوية والحد من الاتصال بين الموظفين ومتابعتهم لرصد أى أعراض للعدوى.

واستثنت الوزارة الخدمات الغذائية والصحية الضرورية، فضلا عن المرافق الخدمية للمؤسسات الحكومية. ويتعين منح النساء الحوامل والعمال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما ومن يعانون ظروفا صحية خاصة إجازة إضافية لمدة أسبوعين.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، علقت الحكومة عمل موظفى القطاع العام باستثناء قطاعى الصحة والأمن، وأوقفت اجتماعات مجلس الوزراء المعتادة، فى حين طبق البنك المركزى إجراءات العمل من المنزل للبنوك.

وانخفضت بشدة السندات الدولية الصادرة من مقترضين خليجيين، بما فى ذلك الحكومة السعودية وعملاق النفط أرامكو، اليوم الأربعاء مما زاد من الخسائر.

وأصبح البنك المركزى العمانى أحدث من يقدم برامج تحفيزية لحماية الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز فى المنطقة، وقال اليوم الأربعاء إنه سيوفر حوالى ثمانية مليارات ريال (20.8 مليار دولار) كسيولة إضافية للبنوك.

* البحرين تجلى مواطنيها

ترتبط كثير من الحالات فى المنطقة بالسفر إلى إيران، حيث بلغ عدد وفيات الفيروس 1135 وفاة وعدد الإصابات 17361 إصابة حتى الآن.

وقال مسؤول بحرينى لرويترز إن البحرين، التى سجلت هذا الأسبوع أول حالة وفاة فى دول مجلس التعاون الخليجى بسبب الفيروس، ستجلى المزيد من المواطنين من مدينة مشهد الإيرانية فى رحلة طيران ثانية لإعادة المواطنين غدا الخميس.

وأضاف أن الرحلة الجوية، بطائرة عمانية، كانت قد تأخرت لمدة أسبوع فى الوقت الذى كان يجرى فيه إعداد مرافق للحجر للصحى فى البحرين، حيث تم إنشاء مركز كبير للعزل الصحى فى جزيرة قاحلة متصلة بالبر الرئيسى بطريق ممهد.

وأوقفت الخطوط الجوية الخليجية عشرات المسارات فى الوقت الذى يعرقل فيه انتشار الفيروس حركة السفر العالمية. ولا تزال الإمارات تسمح بدخول الدبلوماسيين الأجانب والمقيمين وما زال بإمكان الزوار الأجانب دخول البحرين. كما تسمح قطر وعمان برحلات الترانزيت.

واستغنت الخطوط الجوية القطرية عن نحو 200 موظف فلبينى فى قطر هذا الأسبوع حسبما صرح وزير العمل الفلبينى سيلفستر بيلو لرويترز. وقالت شركة طيران الإمارات ومقرها دبى إنها طلبت من الطيارين الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر.