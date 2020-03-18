اليوم السابع
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ارتفاع عدد إصابات كورونا فى إسرائيل لـ427 خلال 24 ساعة

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:29 ص
ارتفاع عدد إصابات كورونا فى إسرائيل لـ427 خلال 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة في إسرائيل اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا قفز 40 بالمئة إلى 427 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتوقعت زيادة أكبر مع تنفيذ عمليات فحص جماعي.

وحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على البقاء في بيوتهم وأقر مراقبة تحركاتهم إلكترونيا لتقليل احتمالات العدوى وقال إنه سيتم إجراء 3000 فحص على الأقل يوميا.

وقال موشي بار سيمون-توف المدير العام بوزارة الصحة لإذاعة الجيش "سنصل إلى مرحلة تصاب فيها مئات عديدة وربما أكثر يوميا".

وذكرت الوزارة أن خمسة من المرضى في حالة حرجة. وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى صباح أمس الثلاثاء 304 حالات. ولم ترد أنباء عن وفيات بسبب الفيروس في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية.

وفي الضفة الغربية المحتلة أكد مسؤولو الصحة الفلسطينيون 44 حالة إصابة بينما لم يتم رصد أي إصابات في قطاع غزة ذي الكثافة السكانية العالية.

 


اسرائيل

كورونا

فيروس كورونا

بنيامين نتنياهو

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