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إصابة سفير إسرائيل ونائبه فى ألمانيا بفيروس كورونا والسفارة تغلق أبوابها 14 يوما

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:21 ص
إصابة سفير إسرائيل ونائبه فى ألمانيا بفيروس كورونا والسفارة تغلق أبوابها 14 يوما السفير الإسرائيى فى ألمانيا
كتب محمد تهامى زكى

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أغلقت سفارة إسرائيل فى ألمانيا، مساء أمس، الثلاثاء، أبوابها لمدة 14 يوما، بعد الإعلان عن إصابة السفير الإسرائيلى لدى ألمانيا جيريمي إيساكاروف، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد اجتماعه مع نائب ألمانى شخصت إصابته بالوباء.

ووفقا لحساب إذاعة الجيش الإسرائيلى عبر تويتر، فإن السفير الإسرائيلى فى ألمانيا، ونائبه فى السفارة، أهارون ساجيا، قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد، الاثنين الماضى.

الإذاعة الإسرائيلية
الإذاعة الإسرائيلية

كما ذكرت صحيفة "معاريف"، أن السفير ونائبه أصيبا بالفيروس بعد حضورهما اجتماع مشترك مع عضو برلمان ألمانى، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالفيروس نفسه، وأكدت الصحيفة أن الاثنين فى حالة طيبة وكل فى منزله، مضيفة أن مقر السفارة الإسرائيلية فى برلين تم إغلاقه، وبأن طاقم السفارة نفسها، الذى يبلغ نحو 150 شخص، تم وضعهم فى حالة من العزل الصحى.

معاريف
معاريف

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، إلى 324 حالة مؤكدة، وذكرت الوزارة - فى تصريحات نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم - أنه تم الكشف عن عشرين حالة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 324 ، بينهم 5 فى حالة خطرة.

يشار فى هذا الصدد، إلى أن الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد تخطى حاجز الـ7 آلاف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من 188 ألف حالة، فيما بلغ عدد من تعافوا أكثر من ثمانين ألفا فى جميع أنحاء العالم حتى الآن.

 


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