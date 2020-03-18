اليوم السابع
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أول اجتماع "أون لاين" بين صالة تحرير اليوم السابع والمحررين من المنازل..صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:12 م
أول اجتماع "أون لاين" بين صالة تحرير اليوم السابع والمحررين من المنازل..صور أول اجتماع "اون لاين" بين صالة تحرير اليوم السابع والمحررين من المنزل
كتب محمد عبد العظيم - تصوير سامى وهيب

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عقدت صالة التحرير بجريدة "اليوم السابع"، بمشاركة الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، أول اجتماع "أون لاين" بالفيديو، بحضور قيادات صالة التحرير والزملاء والزميلات الذين يعلمون من المنزل،  في إطار القرارات الاحترازية لليوم السابع بالتعامل الوقائى مع فيروس كورونا وتخفيف الأعداد فى النيوزروم، حيث يعمل الزملاء والزميلات من المنزل بنفس الطريقة والأداء في النيوزروم، باستخدام التطبيقات التكنولوجية التى تسهل عملية التواصل والتفاعل على مدار الساعة ، بحيث يصبح المحرر الصحفى فى منزله أو فى ميدان العمل جزءا متفاعلا مع النيوزروم.

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خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحريراليوم السابع أثناء الاجتماع مع المحررين بالمنزل أونلاين
 
 
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خالد صلاح رئيس التحرير يتابع اجتماع رئيس قسم الأخبار أون لاين مع محررى القسم العاملين بالمنزل

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خالد صلاح يتواصل مع سماح عبد الحميد رئيس قسم الصحة أون لاين
 
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خالد صلاح يتواصل مع إحسان السيد رئيس قسم السياسة وهمت سلامة رئيس قسم SMART أون لاين

ويمكن للمحررين العاملين من المنزل التواصل بشكل مباشر وبسيط مع صالة التحرير على مدار الساعة، والمشاركة في اجتماعات "أون لاين"، مع قيادات صالة التحرير، وكذلك رفع الأخبار والموضوعات الصحفية المختلفة وإرسالها إلى الأقسام المختلفة لنشرها، والمتابعة من المنزل وتلقى تكليفات قيادات صالة التحرير، حيث حققت صالة التحرير نجاحا كبيرا في التواصل المستمر بين صالة التحرير والزملاء والزميلات في المنزل من خلال التواصل عن بعد في إطار من الاحترافية لاستمرار ضخ الأخبار على الموقع الإلكتروني والجريدة الورقية.

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إبراهيم أحمد رئيس قسم الحوادث فى اجتماع أون لاين مع محررات القسم
 
 
سهام الباشا رئيس قسم التحقيقات ومسئول الجرافيك فى اجتماع أون لاين مع محررى القسم
 
سهام الباشا رئيس قسم التحقيقات ومسئول الجرافيك فى اجتماع أون لاين مع محررى القسم

وكانت إدارة جريدة "اليوم السابع" قررت منح الصحفيات والعاملات اللائى لديهن أطفال فى المدارس، إمكانية العمل من المنزل لمدة أسبوعين، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الربط مع غرفة الأخبار، فى ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها كل مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم الأحد الماضى، وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويأتى القرار فى إطار حرص المؤسسة على خلق أجواء مناسبة لرعاية وحماية الزملاء العاملين فيها. 

 
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خالد صلاح رئيس التحرير وقيادات النيوزروم يتابعون اجتماعات الأقسام أون لاين

 

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خالد صلاح وقيادات النيوزروم يتابعون تدفق الأخبار من المحررين العاملين بالمنازل

 


فيروس كورونا

اليوم السابع

اخبار فيروس كورونا

خالد صلاح

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