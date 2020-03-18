اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 04:49 ص
خالد صلاح
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أسباب كثرة النوم اضرابات فى الغدة الدرقية أو زيادة هرمونات

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:00 ص
أسباب كثرة النوم اضرابات فى الغدة الدرقية أو زيادة هرمونات كثرة النوم
فاطمة ياسر

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يتعرض بعض الأشخاص للنوم بكثرة، أي أخذ عدد ساعات كثيرة يقضونها في النوم، وهذا الأمر قد يكون علامة علي الإصابة بمشكلة ما في الجسم، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف علي أسباب كثرة النوم وفقا لموقع "healthline".

أكد التقرير أن عدد ساعات النوم الموصي بها هو من 7 إلي 8 ساعات علي مدار اليوم، وعند تعرض الشخص للنوم لعدد ساعات إضافية عن الموصي لعدد أيام كثيرة، فهذا يعد إشارة من الجسم أنه يعاني من مشكلة ما أو مرض بسبب كثرة النوم، وأيضا كثرة النوم تتسبب في تعرض هؤلاء الأشخاص للتعب الشديد وعدم التركيز في عمله، وأيضا يزيد من شعورهم بالكسل.

وهناك العديد من الأعراض التي يشعر ويمر بها الشخص المصاب بكثرة النوم، ومن أبرزها صعوبة في الاستيقاظ صباحا، وأيضا يتعرضون لفقدان الشهية أي عدم الرغبة في تناولهم للطعام، والإصابة والشعور الدائم بالقلق، والأرق خلال ساعات النوم، وعدم قدرتهم علي التذكر، والتفكير البطيء، وعدم الرغبة في الحركة والشعور بالكسل الشديد.

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن النوم بكثرة يتسبب في تعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية، ومن أبرزها زيادة الوزن، الاكتئاب، زيادة فرص الإصابة بمرض القلب، ألم شديد في العمود الفقري، وزيادة فرص الإصابة بالسكر وأمراض القلب المختلفة.

أسباب كثرة النوم
 

أسباب عديدة قدمها التقرير المنشور عن كثرة النوم ومنها:

-زيادة في الهرمونات التي يقوم بإفرازها المخ والتي تساعد علي الرغبة في النوم.

-الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المهدئة أو مضادات الإكتئاب، تتسبب في زيادة عدد ساعات النوم.

-التعرض والإصابة بالغدة الدرقية، أي تعرضها للخلل والاضطرابات.

-الإصابة بأمراض القلب تعد من الأمور المسببة لهذا الأمر.

-التعرض للإصابة بالأمراض النفسية تعد من أبرز الأسباب، ومنها القلق والتوتر والاكتئاب.

-أثبتت بعض الدراسات الطبية، أن هناك العديد من الأدوية التي تزيد من فرص التعرض للنوم مدة طويلة.

-كثرة النوم تعد علامة من علامات الإصابة بالشلل الرعاش فهؤلاء المرضي يقضون فترات طويلة في النوم.

وهناك العديد من النصائح التي قدمها التقرير، للحد من كثرة النوم، وهي عدم الإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، وتجنب تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، لأنها تزيد  من فرص التعرض لكثرة النوم.

 


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