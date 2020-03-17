اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:17 ص
خالد صلاح
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5 طرق تمكن المدن الكبرى منع انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:00 ص
5 طرق تمكن المدن الكبرى منع انتشار فيروس كورونا مواجهة فيروس كورونا - أرشيفية
فاطمة ياسر

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حالة من الخوف والرعب تعيشه البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي، وفي ظل وقف الدراسة في مصر، وأيضا التجمعات والعزاء والأفراح والعديد من الأنشطة الأخرى يقدم اليوم السابع للقراء أفضل الطرق التى يجب أن تقوم بها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا لموقع "livescience"، ومنها:

1- المواصلات العامة

تعد المواصلات العامة كمترو الأنفاق والأتوبيسات والقطارات والميكروباص بيئة خصبة ونشطة لارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا، فيسهل الإصابة فى حالة إصابة شخص بالفيروس عند العطس أو السعال، الذى يستقر بدوره الرذاذ على الأسطح ويسهل انتقال الفيروس، ولذا يجب على الدول تنظيف وتطهير وتعقيم الأسطح بشكل دائم.

2- التجمعات

فى العديد من الدول حول العالم، طالبت من المواطنين تجنب التجمعات، كالمباريات كرة القدم، والأندية والكافيهات،  والعزاء والأفراح، وذلك لتجنب انتشار الفيروس، وتقليل فرص الاحتكاك بالآخرين.

3- المدارس

قد تعلقت الدراسة في العديد من الدول ومنها مصر واليابان والعراق وإيران، وذلك للتعامل مع فيروس كورونا وتجنب تفشى هذا الفيروس، وللحفاظ على صحة الأطفال.

4- مكاتب العمل

بعض الدول قامت بتطبيق العمل من المنازل حفاظ على أرواح المواطنين وتقليل فرص الاحتكاك بالآخرين، فهذه التقنية تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، كما أن منظمة الصحة العالمية، حثت العاملين على غسل الأيدى بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وتجنُّب التواصل مع الأشخاص الذين يعانون أمراضا تنفسية.

5- المستشفيات

وأوضح التقرير أن المستشفيات تقوم بتخفيف أعراض فيروس كورونا لدى المرضى، وذلك يتم عن طريق عزل المرضى، وارتداء الأطباء والممرضات الطاقم الطبي الوقائي، وذلك للتعامل مع المرضي المصابين، وفى حالة ارتفاع عدد الحالات  فيتم القيام بالإجراءات غير الطارئة وزيادة العمل بالاستشارات الهاتفية، وارتفاع أعداد اللجوء للحجر الصحي أو المنزلي. 


فيروس كورونا

كورونا

منع انتشار فيروس كورونا

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