اليوم السابع
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كيف تعزل طفلك ذاتيا حال الاشتباه فى إصابته بكورونا × 11 خطوة

الأحد، 15 مارس 2020 02:28 م
كيف تعزل طفلك ذاتيا حال الاشتباه فى إصابته بكورونا × 11 خطوة خطوات العزل الذاتى فى المنزل
كتبت إيناس البنا

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مع انتشار وتفشى فيروس كورونا قد يستدعي الأمر فى حال الاشتباه فى أعراض الفيروس التى تشمل السعال الجاف وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة، العزل الذاتى فى المنزل. 
 
وإذا كنت قد تعرضت لشخص مصاب أو قادم من دولة بها حالات إصابة بالفيروس التاجى ، فقد يستغرق الأمر أسبوعين حتى تظهر الأعراض، وللحفاظ على سلامتك وباقى العائلة، يجب عليك عزل نفسك عن الآخرين لمدة 14 يومًا، ولكن إذا لم تكن على اتصال بشخص مصاب بـ COVID-19 ، فإن خطر الإصابة بالعدوى منخفض جدًا.
 
العزل الذاتى انفو
العزل الذاتى انفو

خطوات العزلة الذاتية وماذا تفعل أثناء العزل 

العزلة الذاتية  وفقا للموقع الطبى " healthline" تعني الابتعاد عن الأماكن التي يمكن أن تصيب الآخرين بها، وقد تشمل خطوات العزل ما يلى:
 
1ـ البقاء فى المنزل 14 يومًا. 
2ـ عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة. 
3ـ البقاء فى غرفة جيدة التهوية مع نافذة مفتوحة ومنفصلة. 
4-تقييد الاتصال بأشخاص غير أفراد العائلة. 
5- تجنب اصطحاب الزوار أو الاقارب إلى منزلك. 
6- قلل من الاتصال الوثيق مع المقيمين فى المنزل من خلال تجنب المواقف التي قد يكون لديك فيها اتصال وجها لوجه أقرب من متر لأكثر من 15 دقيقة.
7- عدم مشاركة الأطباق، أو أكواب الشرب، أو أواني الأكل ، والمناشف ، والوسائد أو غيرها من الأشياء مع أشخاص آخرين في منزلك.
8- بعد استخدام هذه العناصر، يجب أن تغسلها جيدًا بالماء والصابون، أو وضعها في غسالة الصحون لتنظيفها .
9- قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس ، أو يمكنك السعال أو العطس في أكمامك.
10- قم برمي الأنسجة المستعملة في سلة المهملات، واغسل يديك على الفور بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل مع التأكد من تجفيفها جيدًا، يمكنك أيضًا استخدام معقم اليدين.
11- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة، مع غسل اليدين طوال الوقت بالماء والصابون.
 

العزل الذاتى

العزل الذاتى للأطفال

التهوية الجيدة فى العزل

خطوات العزل الذاتى

تنظيف اليدين

غسل اليدين 20 ثانية

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