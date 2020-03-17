اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:53 ص
خالد صلاح
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وزير الإعلام اليمنى يطالب المجتمع الدولى بإدانة اختطاف الحوثيين 7 مديرات مدارس

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:00 ص
وزير الإعلام اليمنى يطالب المجتمع الدولى بإدانة اختطاف الحوثيين 7 مديرات مدارس الجيش اليمنى
ا ش ا

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طالب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث ومنظمات حماية المرأة وكافة الشرفاء والأحرار بإدانة صريحة لجريمة اختطاف المليشيا الحوثية، صباح اليوم، لسبع من مديرات المدارس في العاصمة صنعاء، واقتيادهن إلى جهة مجهولة.
كما دعا الوزير اليمني - في تصريح لوكالة أنباء اليمن -اليوم /الاثنين/ - للضغط على المليشيا الحوثية؛ لوقف الجرائم والانتهاكات بحق نساء اليمن والإطلاق الفوري لجميع المختطفات في معتقلاتها الخاصة.
وأوضح أن هذه الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الاختطاف والتنكيل الذي مارسته المليشيا الحوثية بحق المرأة اليمنية منذ انقلابها العام 2014،في تحدٍ صارخ لكل القيم والمعتقدات والأعراف، التي تكرم المرأة وتجرم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف، وتعدٍ سافر على كرامة كل اليمنيين.
 
كما لقى 6 عناصر من مليشيات الحوثى الانقلابية مصرعهم فى كمين محكم للجيش اليمنى شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.
وقال مصدر عسكرى يمنى - فى تصريح نقلته قناة "العربية" الإخبارية"- إن وحدة من الجيش نفّذت كميناً محكمًا لمجموعة من عناصر المليشيات أدى إلى مقتل ستة منهم وأسر آخرين ومصادرة الأسلحة والمعدات التى كانت بحوزتهم".
وأضاف المصدر أن من ضمن الآليات التى تم مصادرتها عربة قتالية على متنها كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

اليمن

الحوثيين

الأمم المتحدة

مارتن غريفيث

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