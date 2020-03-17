مقتل وإصابة 3 من أفراد الشرطة في انفجار بشمال أفغانستان

أ ش أ

أعلن مسئولون أفغان، اليوم /الثلاثاء/، مقتل شرطي واحد على الأقل وإصابة اثنين أخرين في انفجار وقع باقليم بلخ الكائن شمالي أفغانستان.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن المتحدث باسم قائد شرطة الاقليم أدليلشاه عادل قوله "إن الانفجار وقع الليلة الماضية في مدينة مزار شريف عاصمة الإقليم، مرجحا ان تكون حركة طالبان وراء الهجوم".. إلا أن الحركة لم تعلق بعد على الحادث.

وقد لقى 11 من أفراد قوات الأمن الأفغانية مصرعهم، فى هجوم لمسلحى حركة طالبان، استهدف نقطة تفتيش أمنية بمقاطعة "شهرق" بإقليم "غور" وسط أفغانستان، وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الاثنين، أن 20 من مسلحى طالبان لقوا مصرعهم فى الاشتباكات، فيما أضرم فلول طالبان النار فى مركبتين تابعتين للشرطة وسرقوا مركبة ثالثة.

ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.

ولقى طفل مصرعه وأصيب 8 آخرون، يوم الثلاثاء الماضى، إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق فى إقليم لوجار بوسط أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن نصرت رحيمى المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع مزروعة على جانب طريق فى قرية شيخان بحى أزرا أسفر عن مصرع طفل وإصابة 8 آخرين.

ولم تعلن أى جهة - بما فى ذلك حركة طالبان - مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وكثيراً ما يستخدم مقاتلو طالبان أجهزة متفجرة يدوية الصنع لاستهداف قوات الأمن والموظفين الحكوميين، غير أن معظم هذه الهجمات تتسبب فى سقوط ضحايا من المدنيين.