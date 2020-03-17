مصرع المتهم بقتل أشقائه الثلاثة فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

قنا- وائل محمد

لقى المتهم بقتل أشقائه الثلاثة بمحافظة قنا مصرعه فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء حملة للقبض عليه .



وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز أبوتشت، بمصرع خالد حسن السمان،45 عامًا، وشقيقه ورقة بن نوفل، 25 عامًا، وإصابة شقيقهم الثالث عمر 34 عامًا، بعدإصابتهم بطلقات نارية.



وكشفت تحريات المباحث برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، والمقدم أحمد عبدالحق وكيل فرع البحث،أن مرتكب الواقعة، شقيقهم محمود، ويبلغ من العمر 35 عامًا، أطلق على أشقائه النيرانبسبب خلافات بينهم داخل المنزل.



وأوضحت التحريات، التي قادها الرائداسلام بدوي، رئيس مباحث أبوتشت، والنقيب أحمد المعداوي، معاون مباحث أبوتشت، أن المتهم، تناول " الشبو المخدر"، وكان في غير وعيه، ونشبت خلافات بينه وبين أشقائه، مما أسفر ذلك عن قيامه بإطلاق النيران، صوب أشقائه، وفر هاربًا في الزراعات، وبعد تكثيف التحريات، والوصول إلى مكان اختبائه، تم اعداد حملة مكبرة للقبض عليه، وأثناء محاولة القبض عليه، تبادل المتهم والشرطة النيران مما أسفر عن مصرعه.



نجحت أجهزة الأمن في تحديد وضبط مرتكبى واقعة إيثاق شخص بأحد الأشجار بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا والتعدى عليه بالضرب، على خلفية تعديه على أحدهم حال تواجده بمسكنه دون مبرر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل أطراف الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.