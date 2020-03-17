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محمود عشماوى: خفض أسعار الغاز سيزيد من تنافسية الشركات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:53 م
محمود عشماوى: خفض أسعار الغاز سيزيد من تنافسية الشركات اللواء محمود عشماوى رئيس مجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكيماويات
كتب عبد الحليم سالم

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محمود عشماوى: خفض أسعار الغاز سيزيد من ربحية الشركات 

أشاد اللواء محمود عشماوي، رئيس مجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكيماويات ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقرار الحكومة خفض أسعار الغاز للصناعة بصفة عامة.

أضاف عشماوي لـ" اليوم السابع "، أن الغاز يستخدم فى الشركة كمادة خام وكطاقة فى نفس الوقت، وبالتالى تخفيض سعر يزيد من تنافسية الشركة مع الشركات المحلية والعالمية.
 
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرارات مجلس الوزراء ، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
 
أضاف اللواء محمود عشماوي، إن خفض أسعار الكهرباء يصب بصورة إيجابية فى الصناعة ، لافتا الي سعيه لاستخدام غاز الهيدروجين مع الغاز الطبيعي فى تشغيل مولدات طاقة مما يكلف من تكلفة منتجات الشركة ويزيد من تنافسيتها.
 
أوضح أن النتائج المترتبة على خفض أسعار الغاز والكهرباء هو تحقيق الشركات للربحية وتجاوز خسائرها .
 
 

أسعار الغاز

أسعار الكهرباء

خفض أسعار الغاز

الطاقة

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