محافظ المنوفية يطلق بث القناة التعليمية لطلاب مرحلتى الإعدادية والثانوية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على إستمرار بث قناة محافظة المنوفية التعليمية Monofeya Edu (monofeyaedu@gmail.com) على موقع اليوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى ، لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ، مؤكداً على أنه سيتم التوسع فى بث كافة المواد التعليمية بإعتبارها وسيلة تعليمية حديثة وحيوية حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة .

هذا وقد وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، ببذل المزيد من الجهد والإستمرار بتسجيل شرح جميع المواد العلمية ومراجعتها بدقة عالية مع التركيز على أهم الأجزاء والنقاط فى المناهج الدراسية من خلال نخبة من الأساتذة والموجهيين المتميزين لضمان وصول المعلومة العلمية للطلاب بسهولة ويسر.

ولمتابعة بث قناة محافظة المنوفية التعليمية الدخول على الرابط التالى :https://www.youtube.com/channel/UCUOKothAg6BSDsBLaZBlhcA/featured

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أعلن عن تخصيص أرقام للإبلاغ عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية " بلاى ستيشن " بنطاق المحافظة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتعامل معهم بكل حزم ، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب .

وتتلقى المحافظة شكاوى الإبلاغ عن السناتر ومراكز الدروس الخصوصية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية (2222035- 2224899- 2239804 ).

وقد أكد المحافظ على إستمرار شن الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة لغلق السناتر للحد من تجمعات الطلاب ، حيث تم غلق 130 مركز وسنتر تعليمى و4 حضانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة منذ بدء الحملة وذلك بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كان محافظ المنوفية قد سبق ودشن قناة تعليمية على موقع اليوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة، كما ناشد المواطنين وأبنائه الطلاب بالإبتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة كالمقاهى والكافيهات والبلاى ستيشن والإهتمام بالنظافة والصحة العامة.