محافظ أسيوط: رصف طريق منفلوط - بنى عدى ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رصف طريق منفلوط – بني عدى الرئيسي وذلك ضمن خطة المحافظة لرصف شوارع وميادين المحافظة ورفع كفاءة وصيانة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمشروعات التنموية بالمحافظة .

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه سيتم رصف الطريق ضمن مشروع الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 / 2020 فضلًا عن أهمية رصف طريق منفلوط – بني عدى الرئيسي الذى يربط المدينة نظرًا لتشغيل وحدة مرور منفلوط والسوق العمومي لمركز منفلوط، مشددًا على سرعة تنفيذ الطريق وفقًا للخطة الزمنية للمشروع حفاظًا على أرواح المواطنين وتجنبًا للحوادث على الطرق.

وأضاف المحافظ أنه جاري استكمال أعمال الرصف بقرى ومراكز المحافظة ومنها تطوير الطريق الدائري بحي غرب وشرق أسيوط وكوبرى الواسطى وطريق أسيوط / البحر الأحمر فضلًا عن موافقة وزير النقل على إعادة رصف طريق "أسيوط – درنكة" بطول 10 كم طريق مسار رحلة العائلة المقدسة وطريق "أسيوط – أبوتيج – طما" بطول 37 كم والبدء برصف مسافة 3 كم كمرحلة عاجلة ثم البدء في رفع كفاءة ورصف باقي الطريق ضمن خطة المحافظة لاستكمال مشروعات الرصف والنهوض بالمرافق والخدمات ومشروعات البنية الأساسية.

وعقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، اجتماعًا لمناقشة نسب التنفيذ لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتم بعدد 60 قرية بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا والمنفذة من خلال المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 238 مليون و573 ألف جنيه والمشروعات المنفذة من خلال وزارة التنمية المحلية بقيمة 656 مليون جنيه تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندسة غادة محمود مدير إدارة تنمية القرية ومحمود شامخ مدير إدارة شئون المديريات.

وشدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل كافة العقبات لنهو تلك المشروعات في مواعيدها المحددة بقطاعات الصحة والهيئة التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى تنفيذ بعض المشروعات مركزيًا بواسطة وزارة التنمية المحلية بناء على البروتوكولات التي تم توقيعها مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والصحة لافتًا إلى المتابعة المستمرة لتلك المشروعات بالتنسيق مع رؤساء القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز وفقًا للاحتياجات بكل قرية .



محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة