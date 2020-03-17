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لمواجهة كورونا.. السعودية تنتج معقم ضد الفيروس وتوزعه مجانا على السكان

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:53 م
لمواجهة كورونا.. السعودية تنتج معقم ضد الفيروس وتوزعه مجانا على السكان فيروس كورونا
إيمان حنا

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أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زيادة كمية إنتاجها من المعقم الذى أنتجته فى مختبراتها المركزية واعتُمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء ليتم توزيعه مجانًا فى مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض.

ويأتي اتجاه أمانة الرياض إلى إتاحة المعقم للسكان من منطلق استشعارها بمسؤوليتها، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما يمثله إجراء تعقيم اليدين من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات وزارة الصحة.

وأشارت الأمانة إلى أنها بدأت اليوم بتوزيع المعقم عند الإشارات المرورية، وتوفيره في بعض المساجد والجوامع، إلى جانب التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتزويدهم به، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، متمنية السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين.

ومن جهة أخرى أصدرت وزارة "الصحة" السعودية دليلاً توعوياً بعدة لغات ليستفيد منه المواطنون والمقيمون، لرفع الوعي بالاحتياطات اللآزمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة عن عدم إتباع النصائح والإرشادات التوعوية، وتتضمن اللغات، الفلبينية، إلاوردو، الانجليزية، الفرنسية ، الروسية، البرتغالية ، إلى جانب اللغة العربية، ياتى ذلك ضمن خططها التوعوية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

ويشمل الدليل تعريفاً بالفيروس الجديد، وطرق انتقاله، وأعراض الإصابة، وكيفية الوقاية من عدوى كورونا (كوفيد19)، والطريقة الصحيحة لغسل اليدين وأهمية تعقيمها، والسلوكيات الخاطئة، إلى جانب النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، والوقت الصحيح لارتداء الكمامة وطريقة ارتدائها الصحيحة، إلى جانب إجراءات العزل الصحي في المنزل، ومتى يتم العزل الصحي؟، ووصايا السفر وقت كورونا الجديد (كوفيد19)، كما تضمن الدليل مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد والإجابة عليها.


كورونا

وباء كورونا

فيروس كورونا

الرياض

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