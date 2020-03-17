قصة زوجين صينيين غادرا ووهان سالمين فأصبحا أول ضحايا كورونا فى أوروبا

كتبت هند عادل

يوما تلو الآخر تنتشر عدوى فيروس كورونا فى العديد من الدول، فبدلا من أن كانت مدينة ووهان الصينية هى مركز تفشى المرض لفيروس كورونا الجديد أصبح الآن الصينيون يصابون بالعدوى من بلاد أوروبية تفشى فيها المرض بصورة كبيرة، حيث كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن إصابة زوجين صينيين قادمين من مدينة ووهان لقضاء عطلتهم فى ايطاليا ب فيروس كورونا بعد فترة وجيزة من وصولهم للبلاد وتم نقلهم للعلاج فى وحدة متخصصة فى روما.

وكشفت صور الأشعة السينية والأشعة المقطعية لكل من المرضى عن تدهور كبير فى الرئة وانخفاض وظائف الرئتين نتيجة الاصابه بعدوى فيروس كورونا، حيث تسببت العدوى للزوجين الصينيين فى تكون القيح أو الدم أو الماء لملء الفراغات الهوائية الحرجة في الرئتين.

وأوضح تقرير "ديلى ميل" عن ما تكشف عنه الصور المروعة كيف دمر الفيروس التاجي رئتي اثنين من سكان ووهان في الستينيات من العمر جاءوا فى عطلة إيطاليا ليصبحوا أول ضحايا المرض المسجلين في البلاد.

قام باحثون في المعهد الوطني للأمراض المعدية في روما بدراسة حاله الزوجين الصينية بعد التأكد من اصابتهم بفيروس كورونا وتبين أن عند قدومهم من ووهان إلى ايطاليا كان الرجل الذى يبلغ من العمر 67 عامًا بصحة جيدة وزوجته تبلغ من العمر 65 عامًا كانت بصحة جيدة باستثناء حصولها على دواء فموي يومي لارتفاع ضغط الدم.

وبعد اجراء الأشعة السينية وصور الأشعة المقطعيع لهم بعد التأكد من اصابتهم بفيروس كورونا كشفت الصور كيف دمر COVID-19 رئتيهم وجهازهم التنفسي.

تم نشر الصور بإذن من ابنة المريضين الذين يرقدون حالة حرجة ولكنها مستقرة في العناية المركزة بروما.

وأصبحت أوروبا الآن بؤرة تفشي الفيروس التاجي الجديد بأكثر من 57 حاله اصابة ووفاة ما يقرب من 2345 حالة ، وهو ما دفع الكثير من الدول الأوربية لإغلاق الحدود وإغلاق الكافيهات والمطاعم لمنع التجمعات الكبيرة حيث يمكن أن ينتشر الفيروس.