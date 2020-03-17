اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأردن: إصابة ممرضة بمستشفى البشير بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:12 ص
الأردن: إصابة ممرضة بمستشفى البشير بفيروس كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أكد مدير إدارة مستشفيات البشير الأردنية الدكتور محمود زريقات، إصابة ممرضة بفيروس كورونا تعمل بقسم جراحة العظام فى المستشفى، وقال زريقات -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن الممرضة كانت فى زيارة إلى ذويها فى فلسطين وقدمت قبل خمسة أيام إلى الأردن وباشرت عملها، مشيرًا إلى أنه تم على الفور أخذ عينات لجميع المرضى الذين تعاملت معهم ولزملائها فى العمل، كما تم الحجر الصحى عليهم.
 
وأوضح، أنه وبعد أن تبين إصابتها بالفيروس، تم نقلها إلى قسم العزل فى مستشفى الأمير حمزة، فيما تم أخذ عينات من عائلتها.
 
أعلنت السلطات المعنية فى دولة الأردن عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 33 حالة، بعد اكتشاف 4 حالات جديدة، وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت أمس الإثنين، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، إن المصابين هم 22 أردنيا و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن، موكدا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد.
 
وأعلن  وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أنه سيتم وقف حركة الطيران من وإلى الأردن اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
 
وقال الوزير الأردني، في مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة الأنباء الاردنية، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 18 حالة، فيما تم تطبيق الحجر الصحي الإجباري لنحو 5 آلاف شخص قادمين من الخارج، موضحًا أنه تم اتخاذ أمورًا ضرورية لمنع تفشي الفيروس، حيث تم حجر معظم القادمين من دول ينتشر بها الفيروس.
 
من جانبه، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة أن الوضع الصحي العام جيد ومطمئن، وأن الحكومة الأردنية قادرة على السيطرة على الوضع.
 

الاردن

كورونا

فيروس كورونا

اصابه ممرضه بكرونا

الصحه الاردنيه

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