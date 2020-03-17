اليوم السابع
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فيديو وصور.. فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين للتوعية من فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:33 ص
فيديو وصور.. فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين للتوعية من فيروس كورونا فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين
أحمد عرفة - حسام عاطف - تصوير حسين طلال

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دائما ما يظهر الشباب المصرى في وقت الشدة ليقف بجانب بلاده ويساهم في حملات التوعية التي تدشنها الدولة المصرية، وفى إطار تلك الجهود الشبابية، قرر عدد من الشباب أن يشارك الدولة المصرية في جهودها لتوعية المصريين عن فيروس كورونا المستجد، وخطورة هذا الفيروس وطرق الوقاية منه.
 
 
وأقدم عدد من الشباب من خلال حملة تطوعية، على توزيع عدد من المنشورات التي تتضمن طرق الوقاية من فيروس كورونا، التي تضمنت ضرورة النظافة وغسل اليدين واستخدام المطهرات، وضرورة الابتعاد عن أماكن الازدحام، بالإضافة إلى استخدام مناديل عند العطس وإلقائها في أقرب مقلب قمامة.
 
وقال مجموعة من الشباب المتطوعين، إنهم مجموعة متطوعة توزع المنشورات الخاصة بتوعية المواطنين من فيروس كورونا للمواطنين بالمجان، وهدفها نشر الوعى ضد هذا الفيروس المستجد، مؤكدين ضرورة أن يرتدى المواطنين الكمامات لمواجهة هذا الفيروس.
 
وفى وقت سابق، من اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
 
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحاً أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
 
وأشار مجاهد الى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاماً بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عاماً من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتاً إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة.
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (1)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (2)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (3)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (4)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (5)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (6)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (7)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (8)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (9)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (10)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (11)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (12)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (13)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (14)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (15)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (16)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (17)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (18)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (19)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (20)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (21)
 
فتيات وشباب يوزعون منشورات على المواطنين (22)
 

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