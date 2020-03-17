اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عزل نزلاء فندق فى البرتغال بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:16 م
عزل نزلاء فندق فى البرتغال بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الحكومة الإقليمية فى جزيرة ماديرا بالبرتغال اليوم الثلاثاء إنه تم عزل نزلاء فندق بالجزيرة بعد أن أثبتت الفحوص إصابة نزيل هولندى بفيروس كورونا، ووصل النزيل الهولندى يوم الخميس الماضى وكان يقيم فى فندق كوينتا دو سول فى فونشال، كبرى مدن ماديرا.

وقال ميجيل ألبوكيركى رئيس الحكومة الإقليمية فى ماديرا فى مؤتمر صحفى "نحتاج جميعا للانتباه إلى مدى خطورة الوضع فى ظل التحدى الكبير الذى ينتظرنا".ورغم أن هذه أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى الجزيرة الواقعة بالمحيط الأطلسى فإن البرتغال بها 331 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وسجلت أول وفاة مرتبطة بالتفشى أمس الاثنين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الفندق به نحو 120 نزيلا. وقال الفندق لرويترز إنه الآن يستعد لتوصيل الطعام لغرف النزلاء دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل، وأظهرت صور على الإنترنت ضباط شرطة خارج المبنى.

وأعلنت الحكومة الإقليمية يوم السبت أن جميع المسافرين الذين يصلون إلى ماديرا سيوضعون فى حجر صحى إلزامى لمدة 14 يوما على الأقل لاحتواء انتشار فيروس كورونا.


كورونا

فيروس كورونا

البرتغال

فندق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة