عزل نزلاء فندق فى البرتغال بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا

رويترز

قالت الحكومة الإقليمية فى جزيرة ماديرا بالبرتغال اليوم الثلاثاء إنه تم عزل نزلاء فندق بالجزيرة بعد أن أثبتت الفحوص إصابة نزيل هولندى بفيروس كورونا، ووصل النزيل الهولندى يوم الخميس الماضى وكان يقيم فى فندق كوينتا دو سول فى فونشال، كبرى مدن ماديرا.

وقال ميجيل ألبوكيركى رئيس الحكومة الإقليمية فى ماديرا فى مؤتمر صحفى "نحتاج جميعا للانتباه إلى مدى خطورة الوضع فى ظل التحدى الكبير الذى ينتظرنا".ورغم أن هذه أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى الجزيرة الواقعة بالمحيط الأطلسى فإن البرتغال بها 331 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وسجلت أول وفاة مرتبطة بالتفشى أمس الاثنين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الفندق به نحو 120 نزيلا. وقال الفندق لرويترز إنه الآن يستعد لتوصيل الطعام لغرف النزلاء دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل، وأظهرت صور على الإنترنت ضباط شرطة خارج المبنى.

وأعلنت الحكومة الإقليمية يوم السبت أن جميع المسافرين الذين يصلون إلى ماديرا سيوضعون فى حجر صحى إلزامى لمدة 14 يوما على الأقل لاحتواء انتشار فيروس كورونا.