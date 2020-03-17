ضبط 40 ألف لتر سولار قبل ترويجها بالسوق السوداء ببنها

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العقيد احمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، إخطاراً بضبط"ع.م" المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة قسم أول بنها، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المُدعمة من قبل الدولة، وعدم إثباته الكميات الواردة للمحطة وعدم تدوين أرقام العدادات السرية، وتم ضبط كميات 40 ألف لتر "سولار- بنزين 80 " تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على مدير محطة لتموين السيارات لحيازته 105850 لتر سولار لترويجها بالسوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.