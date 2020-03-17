اليوم السابع
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ضبط 40 ألف لتر سولار قبل ترويجها بالسوق السوداء ببنها

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:09 م
ضبط 40 ألف لتر سولار قبل ترويجها بالسوق السوداء ببنها سولار - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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نجحت مباحث التموين بالقليوبية، فى إحباط ترويج 40 ألف لتر سولار بالسوق السوداء بمدينة بنها، وتحقيق مكاسب غير مشروعة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العقيد احمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، إخطاراً بضبط"ع.م"  المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة قسم أول بنها، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المُدعمة من قبل الدولة، وعدم إثباته الكميات الواردة للمحطة وعدم تدوين أرقام العدادات السرية، وتم ضبط كميات 40 ألف لتر "سولار- بنزين 80 " تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
كما ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على مدير محطة لتموين السيارات لحيازته 105850 لتر سولار لترويجها بالسوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لعدم إنتظام القيد فى دفتر 21 بترول الخاص بالمحطة، بعدم إثبات الكميات الواردة إليه بالدفتر، لحيازته 105850 لتر "سولار، بنزين 80، 92" للإتجار بها فى السوق السوداء وقدرت بقيمة مالية 729562 جنيه تقريباً وتولت النيابة التحقيق.

 

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريباً.

 

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدامى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته (8,350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا عدد 1100 عبوة "حلويات شرقية"منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام .

 


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