اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفارة فرنسا بالقاهرة تعلق إصدار التأشيرات من اليوم وحتى إشعار آخر

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:15 م
سفارة فرنسا بالقاهرة تعلق إصدار التأشيرات من اليوم وحتى إشعار آخر السفير الفرنسى في القاهرة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم، الثلاثاء، تعليق إصدار التأشيرات من القنصلية الفرنسية بالقاهرة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا ، وإغلاق حيز "شنجن". 
 
وذكرت السفارة - في بيان اليوم - أن القرار ينطبق على كافة أنواع التأشيرات (تأشيرات الإقامة قصيرة المدة، وتأشيرات الإقامة طويلة المدة، وتأشيرات أراضي ما وراء البحار) وعلى كافة فئات جوازات السفر الرسمية والعادية.
 
وأضافت السفارة الفرنسية أنه تم أيضا إلغاء كافة مواعيد تقديم طلبات التأشيرة لدى شركة "تى ال اس" وهي الشركة المخصصة بتلقي طلبات الحصول على التأشيرات.
 
أعلن وزير النقل الفرنسى جون بابتيست دجوبارى، أن الحكومة الفرنسية ستخفض أيضا حركة القطارات فى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، حسبما أفاد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد أعلن أمس الإثنين، أن فرنسا ستفرض قيودا على الحركة ابتداء من ظهر اليوم الثلاثاء (17 مارس 2020) ولمدة 15 يوما فى محاولة للحد من تفشى فيروس كورونا.

كورونا

سفارة فرنسا

تأشيرات

سفارة فرنسا بالقاهرة

شنجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير المالية: فرنسا قد تؤمم شركات كبرى إذا اقتضت الحاجة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:26 م

فيديو.. طوابير طويلة أمام المراكز التجارية فى فرنسا لاقتناء المواد الغذائية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:00 ص

دول العالم تواصل إجراءات مواجهة "كورونا".. ماكرون يعلن تقييد الحركة فى فرنسا لـ15 يوما.. أمريكا تقرر غلق الحدود مع الدول التى تتعرض لانتشار كبير للفيروس.. وفخفاخ: غلق الحدود الجوية والبرية التونسية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:00 ص

فرنسا تنشر 100 ألف شرطى لتطبيق إجراءات مكافحة كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 11:53 م

فرنسا تعلن ارتفاع عدد المتوفين بفيروس كورونا إلى 148 بعد وفاة 21

الإثنين، 16 مارس 2020 10:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة