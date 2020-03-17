رئيس جامعة الأقصر: تعقيم وتطهير الكليات لمواجهة فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول بمسئولى وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، ذلك بحضور رئيس وحدة إدارة الأزمات والكوارث، وعمداء الكليات وأمين الجامعة المساعد، كما دعى للحضور كل من المستشار الثقافى للأنشطة الطلابية بالجامعة، ومدير إدارة المدن الجامعية ورئيس اتحاد طلاب الجامعة، حيث رحب الجميع وأكد فى البداية على ضرورة مواصلة حملات الوقاية والتصدى لفيروس كورونا بالجامعة والكليات المختلفة بتطهيرها وتعقيمها بالكامل.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الجامعة على ضرورة تعريف وحدة إدارة الأزمات والكوارث ودورها فى مواجهة الأزمة الراهنة وكيفية التصدى لفيروس كورونا المستجد، كما شدد على تسخير كافة إمكانيات الجامعة للتصدى لهذا الفيروس، وفى ذات السياق أكد على تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة بالجامعات المصرية لمدة خمسة عشر يوما، على أن تكون الدراسة بنظام online Learning أو التعليم عن بعد، كما وجه بتطهير وتعقيم كافة المبانى التعليمية والإدارية والمدن الجامعية بصفة دورية وأكد بأن صحة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب تعلو فوق كل شيء.

ووجه الدكتور بدوى شحات، على ضرورة استخدام أجهزة الكشف عن الحرارة بصفة دورية والتى من المفترض تشغيلها خلال أيام قليلة، ثم قام بتكليف الدكتور محمد شحات وكيل كلية الطب وأستاذ أمراض الصدر بعمل ندوات توعية بنظام البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها على كافة صفحات الجامعة الالكترونية، وانتهى الاجتماع بإعلان استمرار عمل الوحدة على مدار الـ24 ساعة حتى تنتهى الأزمة.

وكانت قد أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوى شحات رئيس الجامعة ، عن تفاصيل خطتها بمختلف أنحاء الجامعة والكليات المختلفة لمكافحة " فيروس كورونا "، حيث انطلقت المحافظة مؤخرا فى تنفيذ عدد من القرارات الهامة لحماية المواطنين والمكافحة القوية بإجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار التكليفات الواردة ، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة فى ذلك الشأن.