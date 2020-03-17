اليوم السابع
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حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:59 م
حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا.. صور جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر، بناء على تعليمات غريب أحمد على رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وبعض المتطوعين من أهالى شبين القناطر، بعمل حملة تطهير سيارات المواقف فى بشبين القناطر وموقف كلية الزراعة وموقف مسطرد وموقف بنها وبعض المواقف الأخرى، وذلك كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجلس مدينة شبين القناطر، أنه تم التطهير بمعرفة موظفى مجلس المدينة، لمنع أى تداعيات لفيرس كورنا المستجد أو أى عدوى من كثرة المواطنين على المواصلات وانتقال الأمراض.

فيما ناشدت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فى بيان لها أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية فى الفترة الحالية، ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التى تنفذها الدولة فى مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المحافظة فى بيانها، أنه تقرر تعطيل العمل بكافة المدارس بجميع أنحاء المحافظة وغلق جميع المراكز التعليمية وتعطيل العمل بجميع دور الحضانة التابعة للجمعيات الأهلية والتى تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى تعطيل العمل بجميع الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب، ولمدة أسبوعين.

أضاف البيان أن مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والصحة ستقوم بإجراء كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل وحدة لرصد الشائعات حول تداعيات فيروس كورونا بمحافظة القليوبية والتعامل مع تلك الشائعات وفقا لأليات العمل بالهيئة العامة للاستعلامات، حيث تعتبر مواقع التواصل الاجتماعى بيئة خصبة لنشر الشائعات، خاصة ما يتعلق بفيروس كورونا، وذلك نظرًا لسرعة تداول "المعلومات المغلوطة" ومشاركتها على نطاق واسع، دون أى محاولة للتدقيق أو التحرى فى صحة تلك المعلومات.

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (1)
 

 

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (2)
 

 

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (3)
 

 

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (4)
 

 

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (5)
 

 

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (6)
 

 

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (7)
 

 

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (8)
 

 

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (9)
 

 

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (10)
 

 

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (11)
 

 

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (12)
 

 

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (13)
 

 

حملة لتطهير سيارات نقل الركاب فى شبين القناطر لمواجهة فيروس كورونا (14)
 

 


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