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حزمة قرارات حكومية لدعم الصناعة فى مواجهة «كورونا».. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:27 م
حزمة قرارات حكومية لدعم الصناعة فى مواجهة «كورونا».. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، حزمة قرارات حكومية لدعم الصناعة فى مواجهة «كورونا».. خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.. والكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.. تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة.. توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.. تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.. خفض ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة فى البورصة بنشبة 50 % لتصبح 5%.

 

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السيسي

كورونا

رئيس الوزراء

الحكومة المصرية

مواجهة كورونا

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