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للمتضررين من السيول

تموين الجيزة توزع 10طن سلع و20 ألف رغيف عيش على أهالى قرية الديسمى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:44 م
تموين الجيزة توزع 10طن سلع و20 ألف رغيف عيش على أهالى قرية الديسمى تموين الجيزة السلع أهالى قرية الديسمى
كتب سيد الخلفاوى

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وزعت مديرية التموين بالجيزة، 10 طن سلع غذائية وأكثر من 20 ألف رغيف خبز بمنطقة الديسمى بالصف، حيث تم توفير الخبز والسلع الأساسية للمتضررين من السيول بقرية الديسمى بالصف، وذلك بناء علي توجيهات ومتابعة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع المعاناة عن أهالي قرية الديسمي للمرة الثانية. 
 
وتابع طلعت حسن أحمد مدير المديرية، برفقة مدير إدارة التفتيش الفنى والإدارى والمتابعة وعدد من مفتشي المديرية ومدير إدارة تموين الصف توزيع السلع فى المناطق المتضررة جراء السيول التى شهدتها قرية الديسمى بالصف. 
 
حيث وزعت المديرية 3 طن أرز، و3 طن مكرونة، و3 طن سكر، وأكثر من 750 زجاجة زيت، و10 آلاف رغيف خبز بلدى، و10 آلاف خبز سياحى و فينو، وتم توفير 100 أسطوانة بوتاجاز للمواطنين، ويأتى ذلك فى إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الأساسية والخبز لكافة المواطنين. 
 
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد الأضرار التى لحقت بقرية الديسمى بالصف، بعد أن أغرقتها السيول، وحرص المحافظ غلى التواجد وسط أهالي القرية للوقوف علي الاضرار التي لحقت بهم نتيجة للطقس السيئ والاطمئنان على حالتهم وتسكينهم في اماكن لحين الانتهاء من أعمال شفط آثار السيول التي تعرضت لها القرية. 
 
وفى السياق تواصل أجهزة الدولة جهودها لإنقاذ قرية الديسمى بالصف بمحافظة الجيزة، والتى اغرقتها السيول، حيث تم شق قنوات إضافية باستخدام معدات الحفر، لتصريف المياه، لمخرات السيل، ونهر النيل، بالإضافة لاستمرار أعمال الإنقاذ والبحث عن المفقودين، باستخدام المراكب. 
 
ووفرت الأجهزة المعنية مخبز متحرك لتوزيع الخبز المجانى على الأهالي بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية بالمجان، كما استمر فتح مراكز الشباب لإيواء المنكوبين من أهالى القرية. 
 
 
تموين الجيزة (1)\
 
تموين الجيزة (2)
 
تموين الجيزة (3)
 
تموين الجيزة (4)
 

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