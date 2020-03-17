تحرير 127 محضر ومخالفة تموينية فى حملات بالأسواق لمكافحة جشع التجار بالأقصر

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات خرجت برفقة رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطرى والإدارات التابعة للمديرية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 127 محضرا ومخالفة تموينية وذلك عن الفترة من 15/3/2020 وحتى 16 /3 /2020.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وتحرير 23 مخالفة ومحضر لتوقف مخبز بلدي، وتصرف فى نصف طن دقيق مخابز، وعدم إعلان أسعار بمشروع جمعيتي وتجار تموين، وعدم وجود قائمة، كما شملت تحرير 35 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار بالمخالفة للقرار 330 لسنة 2019، و5 إدارة منشأة بدون ترخيص، و4 سلع منتهية الصلاحية (لحوم وفراخ وكبده وعصائر ومياه غازية ومياه معدنية وخضار مشكل وجبن ابيض وجبن رومى )، و4 عدم وجود سجلات بمخبز بلدى، و2 ضبط عدد طن دقيق مدعم مخابز بلدية، و9 عدم وجود شهادة صحية، و7 عدم نظافة مخبز بلدي، و5 إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 ذبح خارج السخانة، و4 عدم وجود ميزان حساس، و11 خبز غير مطابق المواصفات، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

وكان قد وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة لضبط الأسواق ومنع التجار من احتكار السلع أو اخفائها بقصد المغالاة في الأسعار بدون مبرر، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز والجهات المختصة، وشدد محافظ الأقصر، على وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح، بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز الجهات الأمنية، للقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع، ومراقبة الغش التجارى، والتأكد من تاريخ صلاحية السلع، والتأكد من توافر المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإعداد تقرير يومى بذلك.