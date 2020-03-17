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تجديد حبس سباك متهم بالاعتداء على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:36 م
تجديد حبس سباك متهم بالاعتداء على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سباك متهم بالاعتداء على أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سباك لاتهامه بالاعتداء على أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان مقطع فيديو تداول بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر "من ذوى الاحتياجات الخاصة" بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة.وبالفحص تبين أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بدفع كرسى متحرك خاص بآخر "من ذوى الاحتياجات الخاصة"، اصطدما بسباك "له معلومات جنائية"، فحدثت بينهم مشاجرة تعدى خلالها السباك على الآخرين بالضرب والسب دون حدوث إصابات وباستدعائهما أيدا ذلك، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السباك، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى إعادة طفلين من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى أسرتيهما بمنطقة السيدة زينب، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية.

وتلقى لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربتى منزل بأنهما أثناء توجههما لاستلام نجليهما "من ذوى الاحتياجات الخاصة" من المدرسة اكتشفتا خروجهما من المدرسة لجهة غير معلومة.

وتم اتخاذ إجراءات النشر عن أوصاف الطفلين ومراجعة الكاميرات بمحيط المدرسة حتى تمكنت الخدمات الأمنية بكورنيش النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل من العثور على الطفلين وتم تسليمهما لذويهما، ووجه أهلية الطفلين الشكر لرجال الشرطة على الجهود التى بذلوها للعثور على نجليهما وإعادتهما وسرعة التعامل مع البلاغ.

 


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