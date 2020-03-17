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تايم سكوير يتحول لميدان أشباح بعد غلق المحال نيويورك خوفا من كورونا.. صور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:17 م
تايم سكوير يتحول لميدان أشباح بعد غلق المحال نيويورك خوفا من كورونا.. صور تايم سكوير
كتب هيثم سلامة

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تعرف منطقة ميدان تايم سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية، بأنها من المناطق التى لا تنام، والتى تجذب عادة أكثر من 330 ألف زائرا يوميا، حيث أصبحت مهجورة تماما بعد إغلاق تام للمدينة التى تضم من مسارح ومطاعم بهدف الوقاية من فيروس كورونا القاتل.

تايم سكوير يتحول إلى ميدان أشباح بعد قرارغلق المحال نيويورك (1)
 

 
تايم سكوير يتحول إلى ميدان أشباح بعد قرارغلق المحال نيويورك (3)
 
وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن تم إغلاق المقاهى والحانات ودور السينما وذلك منذ أمس الساعة 8 مساء الاثنين، حيث يتخذ المسئولون ترتيبات وخطوات صارمة لوقف أو إبطاء انتشار فيروس كورونا القاتل.

تايم سكوير يتحول إلى ميدان أشباح بعد قرارغلق المحال نيويورك (5)

وأظهرت الصور لواحدة من أشهر مناطق الجذب السياحى، هدوء كبيرا مع وجود عدد من الأشخاص القليلين الذين يسيرون في الشوارع، وتعد تلك الساحة واحدة من أكثر مناطق الجذب السياحى وعادة ما تعج بالزوار والسكان المحللين، حيث يمكن أن يصل عدد الزائرين في بعض الأيام إلى حوالى 450 ألف شخص.

تايم سكوير يتحول إلى ميدان أشباح بعد قرارغلق المحال نيويورك (6)

وأوضح التقرير، أن حذرت السلطات بمدينة نيويورك السكان من الخروج، مثل العديد من الأمريكيين فى جميع الولايات الأخرى، بالبقاء فى منازلهم وتجنب الحشود الكبيرة والتجمعات الجماهيرية قدر الإمكان، حيث تجاوزالحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا القاتل فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 4600 حالة، ووفاة أكثرمن 80 حالة، بينما على الصعيد العالمى 182 ألف حالة وأكثر من 7100 حالة وفاة.

تايم سكوير يتحول إلى ميدان أشباح بعد قرارغلق المحال نيويورك (7)

يشار إلى أن بيل دى بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك، أصدر قرار بإغلاق كافة الحانات والمطاعم  التى تشهد تواجدا كبيرا من الزوار، فى مدينة نيويورك مساء الأحد، حيث تقتصر المطاعم الآن على الطلبات الخارجية والتوصيل فقط.

تايم سكوير يتحول إلى ميدان أشباح بعد قرارغلق المحال نيويورك (8)

من جانب آخر، كانت بدأت ولايات عديدة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة فى إغلاق الحانات والمطاعم ودور السينما والصالات الرياضية، حيث تحولت مدن مثل نيويورك وسان فرانسيسكو إلى مدن أشباح.

تايم سكوير يتحول إلى ميدان أشباح بعد قرارغلق المحال نيويورك (4)

تايم سكوير يتحول إلى ميدان أشباح بعد قرارغلق المحال نيويورك (2)


نيويورك

تايم سكوير

ميدان تايم سكوير

مدينة نيويورك

الولايات المتحدة الأمريكية

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