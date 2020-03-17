بوتين: جهاز اختبار روسى-يابانى للكشف عن كورونا قد يظهر الشهر المقبل

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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن جهاز اختبار روسيا-يابانيا للكشف عن فيروس كورونا قد يظهر فى شهر أبريل المقبل، وقال بوتين، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء، "سوف يقوم الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة بتمويل الابتكارات المشتركة مع الشركاء اليابانيين من أجل تسهيل تصنيع جهاز اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا، ومن المحتمل أن يكون أول جهاز اختبار سريع محمول فى العالم".

وفى سياق متصل، أكد الرئيس الروسى، أن إجراءات الطوارئ التى اتخذتها أوروبا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا لها ما يبررها، موضحا أن لدى روسيا الكفاءات والإمكانات اللازمة لحل مشكلة اللقاحات ونظام تشخيص فيروس" كورونا" السريع.

ودعا الرئيس الروسي، إلى تسهيل الوصول إلى الإنترنت المجانى المنزلى ليتمكن المواطنون من شراء المنتجات الحيوية، بما فى ذلك الأدوية عبر الإنترنت.

وقال بوتين - خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة - "أتوجه إلى الحكومة وشركات الاتصالات، نحتاج إلى استخدام جميع إمكانياتنا من أجل تنفيذ التوجيهات التى وردت فى رسالتى إلى الجمعية الفيدرالية، توفير إنترنت منزلى مجانى يوفر الإمكانية لطلب الأدوية والتعليم عن بعد، والحصول على الخدمات الحكومية".

وفى سياق متصل، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت 114 حالة فى عموم روسيا.

وأكدت ردا على مزاعم عدم استعداد الطب الروسى لمواجهة كورونا: "فى روسيا يوجد 40 ألف جهاز للتنفس الاصطناعي".